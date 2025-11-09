Koroško prvenstvo v boksanju bo v Mladinskem domu

Koroško prvenstvo prireja društvo Klagenfurter Boxverein, kateremu že 22 let predseduje 57-letni Franci Wieser, samostojni finančni svetovalec, ki je bil primoran končati svojo aktivno boksarsko kariero pri 35 letih. »Tedaj je bila v Avstriji to še starostna meja, danes pa lahko tekmuješ do 40. leta,« pojasnjuje Franci Wieser, ki je trikrat osvojil naslov avstrijskega prvaka.
Že lani je s svojim društvom priredil v Jufa areni koroško prvenstvo in v Mladinskem domu vseavstrijsko prvenstvo v boksu. »Koroško prvenstvo je mednarodnega značaja, saj se bodo za naslov koroškega prvaka borili tudi boksarji iz društev iz Slovenije,« pravi Wieser in doda, da bo iz njegovega boksarskega društva sodelovalo sedem boksarjev. V njegovi boksarski dvorani redno trenira nad 100 oseb. Na vprašanje, koliko trenerjev ima, pa je odgovoril z nasmehom: »Štirje smo.« Treninge ponujajo v boksarski dvorani na celovški Rosenbergstraße 6, od ponedeljka do petka, od 18.30 do 20.00, ob četrtkih in petkih pa ob 17.00 ponujajo tečaje za začetnike, na katere vabi Wieser vse zainteresirane osebe, ki bi rade spoznale ta šport.
»Vstopnica stane 20 evrov. Telovadnica Mladinskega doma bo odprta od 15.00, prvi dvoboj bo ob 16.00. Skupno bo 15 bojev, trajalo pa bo okoli tri ure,« napoveduje Wieser.
Boksarski ring na sredini telovadnice bo velik 5,5 m x 5,5 m, okoli njega pa bo po navedbah Wieserja prostora za približno 200 ljudi.
Že konec novembra pa na dva boksarja Wieserjevega društva čaka v Leibnitzu avstrijsko prvenstvo. Obema Wieser prisoja dobre možnosti, da bosta, tako kot nekoč on, državna prvaka.
