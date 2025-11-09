Koroško prvenstvo v boksanju bo v Mladinskem domu

Že lani je s svojim društvom priredil v Jufa areni koroško prvenstvo in v Mladinskem domu vseavstrijsko prvenstvo v boksu. »Koroško prvenstvo je mednarodnega značaja, saj se bodo za naslov koroškega prvaka borili tudi boksarji iz društev iz Slovenije,« pravi Wieser in doda, da bo iz njegovega boksarskega društva sodelovalo sedem boksarjev. V njegovi boksarski dvorani redno trenira nad 100 oseb. Na vprašanje, koliko trenerjev ima, pa je odgovoril z nasmehom: »Štirje smo.« Treninge ponujajo v boksarski dvorani na celovški Rosenbergstraße 6, od ponedeljka do petka, od 18.30 do 20.00, ob četrtkih in petkih pa ob 17.00 ponujajo tečaje za začetnike, na katere vabi Wieser vse zainteresirane osebe, ki bi rade spoznale ta šport.