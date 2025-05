Koroško košarkarsko prvenstvo: KOŠ ubranil naslov koroškega prvaka

»Kapetanu Tomanu Feinigu sem rekel, da morajo osvojiti še tretji naslov koroškega prvaka zapored,« je po sobotni zmagi povedal športni vodja KOŠ-a Štefan Hribar. KOŠ je v svoji zgodovini, ki se je začela leta 1997, osvojil naslov koroškega prvaka štirikrat. Edini igralec, ki je kot igralec osvojil vse štiri naslove koroškega prvaka, je bil Jan Brumnik (na sliki stoji kot prvi na desni). Svojo košarkarsko pot je začel, ko je bil star 10 let, pri KOŠ-u. Danes 40-letni Brumnik je postal prvič koroški prvak s KOŠ-em, ko je bil star 21 let, to je bilo leta 2006. Drugič v zgodovini kluba so naslov deželnega prvaka osvojili potem leta 2008. V tem letu so napredovali tudi v drugo avstrijsko ligo, v kateri igra članska ekipa vse do danes. V sezoni 2020/21 se je pri KOŠ-u izoblikovala potem skoraj v desetih letih druga ekipa KOŠ-a, gonilne sile, da so bili igralci, ki so pred leti igrali v članski ekipi in pri naraščaju KOŠ-a. Ekipa se je iz leta v leto športno stopnjevala. Pred tremi leti je KOŠ v koroški ligi postal z drugo ekipo tretji, predlanskim so prvenstvo končali na 2. mestu. Lani pa je ekipi uspel z osvojitvijo koroškega prvenstva zgodovinski uspeh, ki so ga letos ponovili. Ekipo je kot trenerka prevzela sredi sezone Patricia Struhar. Tudi v naslednji sezoni želijo KOŠ-evci ubraniti naslov koroškega prvaka.