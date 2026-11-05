Koroški nogomet: Jesenske bilance

SAK je lahko kot jesenski prvak koroške lige več kot zadovoljen. Po visoki zmagi proti Seebodnu (6:1) ga sedaj čaka drugouvrščeni Šentvid ob Glini (v soboto, 7. novembra, ob 14.00 v športnem parku SAK Welzeneg). Zelo zadovoljen pa je lahko SAK tudi glede povprečne starosti ekipe na osnovi zadnje tekme (22,4 leta). Od 17 igralcev v kadru jih je devet mlajših od 20 let, najmlajši Gaston Mavuzi pa je minuli torek, 3. novembra, praznoval šele 16. rojstni dan. »Prišel je iz Konga z ladjo sam v Evropo, brez staršev, za katere ni bilo več prostora na ladji. Sedaj živi v Domu za mladoletne azilante v Borovljah, njegove starše pa išče Mednarodni rdeči križ,« pripoveduje generalni sekretar SAK Silvo Kumer.