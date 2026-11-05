Koroški nogomet: Jesenske bilance

DSG Sele - »Pod črto sem z jesensko sezono, kjer smo pristali na 7. mestu v podligi vzhod, zadovoljen,« poudarja trener Marjan Smid. Po dveh zmagah so Selani na tujem s 3:0 premagali tudi Treibach 1b (gole so zadeli Niklas Travnik, Luka Grabner in Dorian Urank), potem ko so prej izgubili kar štiri tekme. Sedaj sledi enomesečna pavza. »Cilj pa je,« poudarja Smid, »vključiti spet dva mlada koroška Slovenca v 1. moštvo.«
SC Globasnica je igral proti sosednjemu ASKÖ Šmihel neodločeno (1:1). Medtem ko je Globasnica zaključila jesensko sezono v podligi vzhod brez poraza in je prva na lestvici, so Šmihelčani v zadnjih štirih tekmah nabrali 8 točk, prej pa na vseh ostalih samo 4 točke. Neglede na to ima šmihelski trener Michael Zidej »vso zaupanje« (Stanko Blažej). Cilj Globašanov pa je »ostati tudi na koncu sezone 2026/27 na prvem mestu« (Daniel Fračko).
SV ASKÖ Bilčovs je izgubil tudi zadnjo tekmo v podligi sredina (0:2 proti Mariji na Zilji) in ostal na predzadnjem mestu lestvice. Predsednica Christine Gaschler: »Podvzeli bomo vse, da na koncu ne bomo izpadli iz podlige.«
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