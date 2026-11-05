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Koroški nogomet: Jesenske bilance

5.11.2026 Koroška Kärnten Janko Kulmesch
SAK je lahko kot jesenski prvak koroške lige več kot zadovoljen. Po visoki zmagi proti Seebodnu (6:1) ga sedaj čaka drugouvrščeni Šentvid ob Glini (v soboto, 7. novembra, ob 14.00 v športnem parku SAK Welzeneg). Zelo zadovoljen pa je lahko SAK tudi glede povprečne starosti ekipe na osnovi zadnje tekme (22,4 leta). Od 17 igralcev v kadru jih je devet mlajših od 20 let, najmlajši Gaston Mavuzi pa je minuli torek, 3. novembra, praznoval šele 16. rojstni dan. »Prišel je iz Konga z ladjo sam v Evropo, brez staršev, za katere ni bilo več  prostora na ladji. Sedaj živi v Domu za mladoletne azilante v Borovljah, njegove starše pa išče Mednarodni rdeči križ,« pripoveduje generalni sekretar SAK Silvo Kumer.
Gaston Mavuzi je minuli torek praznoval 16. rojstni dan. FOTO: Bernd Stefan

DSG Sele - »Pod črto sem z jesensko sezono, kjer smo pristali na 7. mestu v podligi vzhod, zadovoljen,« poudarja trener Marjan Smid. Po dveh zmagah so Selani na tujem s 3:0 premagali tudi Trei­bach 1b (gole so zadeli  Niklas Travnik, Luka Grabner in Dorian Urank), potem ko so prej izgubili kar štiri tekme. Sedaj sledi enomesečna pavza. »Cilj pa je,« poudarja Smid, »vključiti spet dva mlada koroška Slovenca v 1. moštvo.«  

SC Globasnica je igral proti sosednjemu ASKÖ Šmihel neodločeno (1:1). Medtem ko je Globasnica zaključila jesensko sezono v podligi vzhod brez poraza in je prva na lestvici, so Šmihelčani v zadnjih štirih tekmah na­brali 8 točk, prej pa na vseh ostalih samo 4 točke.  Neglede na to ima šmihelski trener Michael Zidej »vso zaupanje« (Stanko Blažej). Cilj Globašanov pa je »ostati tudi na koncu sezone 2026/27 na prvem mestu« (Daniel Fračko). 

SV ASKÖ Bilčovs je izgubil tudi zadnjo tekmo v podligi sredina (0:2 proti Mariji na Zilji) in ostal na predzadnjem mestu lestvice. Predsednica Christine Gaschler:  »Podvzeli bomo vse, da na koncu ne bomo izpadli iz podlige.« 

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