Koroški nogomet: Iz 0:2 Selani naredili 4:2!

SAK je na tujem premagal ekipo iz Matreia z 2:0 in si s tem zagotovil prvo mesto na lestvici koroške lige. Za gola sta poskrbela Sinan Samardžić (20.) in Hrvoje Jakovljevič (91.). Slovenski atletski klub je torej neporažen od 28. avgusta naprej, torej osem tekem zapored.
DSG Sele je na domačem terenu v divji tekmi premagal Metlovo. »V prvem polčasu smo sicer bili boljši, a smo vendarle prejeli gol. V drugem polčasu so nasprotniki v 50. minuti zadeli še drugi gol. Začeli smo zmagovati v dvobojih in smo res tistih 5 % več dali od sebe, tako da smo na koncu zmagali s 4:2,« pove Niklas Travnik, ki je v 57. minuti zadel 2:2 za Selane. Poleg tega sta za Selane zadela še Anže Jelar (52., 74.) in Luka Djukić (79.). »Tekma je bila izjemno pomembna; če bi jo zgubili, bi mogoče bili celo zadnji, zdaj pa smo v sredini lestvice na devetem mestu,« pove Travnik.
SC Globasnica letos enostavno noče izgubiti. Globašani so na tujem z 2:0 premagali Grebinj. Zadela sta Andreas Dlopst (33.) in Fabijan Rio Igerc (89.). Trenutno so na najboljši poti, da bodo osvojili naslov jesenskega prvaka podlige vzhod.
SG Rikarja vas je v 33. minuti prejela rumeno-rdeči karton, saj se je igralec po prvi rumeni karti pri sodniku preveč razburjal. Čeprav so imeli skoraj celo tekmo enega igralca manj, jim je uspelo na tujem premagati St. Stefan v Labotski dolini s 3:1. Trenutno so na 6. mestu podlige vzhod.
SV ASKÖ Bilčovs je na domačih tleh premagal Škofiče s 3:1. Sodnik je na tekmi razdelil pet rdečih kartonov (3 za Bilčovs, 2 za Škofiče). Prvo tekmo za Bilčovs po dveh letih odsotnosti je odigral Jure Škafar in je takoj zadel gol. Škafar je v sezoni 2023/24 za Bilčovs dal 59 golov.
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