Koroški nogomet: Iz 0:2 Selani naredili 4:2!

DSG Sele je na domačem terenu v divji tekmi premagal Metlovo. »V prvem polčasu smo sicer bili boljši, a smo vendarle prejeli gol. V drugem polčasu so nasprotniki v 50. minuti zadeli še drugi gol. Začeli smo zmagovati v dvobojih in smo res tistih 5 % več dali od sebe, tako da smo na koncu zmagali s 4:2,« pove Niklas Travnik, ki je v 57. minuti zadel 2:2 za Selane. Poleg tega sta za Selane zadela še Anže Jelar (52., 74.) in Luka Djukić (79.). »Tekma je bila izjem­no pomembna; če bi jo zgubili, bi mogoče bili celo zadnji, zdaj pa smo v sredini lestvice na devetem mestu,« pove Travnik.