V letošnji jeseni odpira vrata v prostorih stare ljudske šole v Železni Kapli postojanka borilne veščine »I Liq Chuan Zhong Xin Dao, Kärnten/Koroška«, ki jo je iznašel Chin Lik Keong v Maleziji. Mlado borilno veščino, ki izvira iz leta 1976, bosta odslej trenirala dvakrat tedensko Luka Hribar in Nicole Beck, ki se oba že vrsto let ukvarjata z azijskimi veščinami.

Ko je Luka Hribar šel zaradi študija na Dunaj, sta ga zelo zanimala fizika in filozofija. Spiritualnost, ne v verskem vidiku, ga je zanimala že v gimnazijskih letih in to je spremljalo tudi njegov osebni razvoj. V to smer je tudi študiral. Na Dunaju je v sebi odkril stare veščine, ki jih je že začel razvijati v Železni Kapli. S šestimi leti se je namreč začel učiti karate. Na Dunaju je dobil drugega mojstra, ki ga je vzel tudi s seboj na Kitajsko. Prišel je v stik z borilno veščino »I Liq Chuan Zhong Xin Dao«, ki jo odslej ponuja v Železni Kapli. Opisuje jo kot neke vrste sredino med »trdim in mehkim«. Trdo pomeni borba (karate), mehko pa notranje borilne veščine (Tai Chi Chuan). Ta borilna vadba je izdelala jezik, ki zna tocčno opisovati notranje telesne procese. Dodatno pa je to idealen trening za lastno zavedanje.

Kako se je vse začelo?

Luka Hribar: Na Dunaju sem prišel v stik z »I Liq Chuan Zhong Xin Dao«. S tem sem se ukvarjal vrsto let. V dunajskem športnem klubu sem se udejstvoval in jim pomagal, kjer sem le mogel. Ko sem se vrnil domov v Železno Kaplo, so me prav oni spodbudili, da bi tukaj kaj naredili. Pri tem me zelo podpirajo. Najprej je bila zamisel, da bi sestavili samo majhno skupino, ki trenira. Zaradi birokratskih zadev pa sem se odločil, da je bolje takoj ustanoviti klub in profesionalno šolo. Zdaj smo prvič imeli poskusne treninge. Obiskovalci so bili zelo navdušeni nad neobičajno ponudbo. Posebej še otroci.

Kaj vse ponujate v vaši borilni šoli?

S prijateljico Nicole Beck ponujava treninge za otroke in odrasle. Izvajamo »I Liq Chuan Zhong Xin Dao«. I Liq Chuan pomeni borilna veščina, ki utrjuje pozornost. Zhong Xin Dao je filozofija, ki jo je mojster ustvaril dodatno za boljšo razumljivost in s tem za hitrejši napredek v treningu. Zhong Xin Dao pomeni, če to prosto prevedemo, v srcu sredine je pot. Pravzaprav poučujemo samo to. Kaj to pomeni v praktičem sklopu, pa rad pokažem vsakemu pri treningu. Dodatno imamo še meditacijo. Naslednje leto februarja ali marca nameravava začeti še z jogo.

Kdaj pa sta se odločila za ta korak in ali je to bilo enostavno?

Začelo se je z delom v dunajskem klubu. Z mojim mojstrom sva se pogovarjala o poučevanju in o tem, da je posredovanje znanja naprej tudi eden glavnih delov osebnega razvoja. Poleg tega je borilna veščina zelo mlada in nepoznana, to pomeni ustvariti nov klub je tudi v interesu svetovnega kluba. Ko sva znova prišla nazaj na Koroško, sva hotela še naprej trenirat. Bile pa so vedno spet kakšne malenkosti, na primer smo potrebovali še uradno licenco od svetovnega kluba, pa prostor in seveda tudi manjše investicije. Ko se lotiš in točke opraviš, korak za korakom opaziš, da je možno. Ni vedno enostavno, ampak podpora z vseh strani je velika. Zelo se zahvaljujem vsem pomagačem! Dodatno moram pa reči, da to res hočeva in misliva, da je to obogatitev za domače okolje.

Komu bi priporočal treninge?

Vsakemu, ki se ukvarja sam s seboj in s svojim osebnim razvojem, ki hoče trenirati v zavedanju svojega telesa in duha; vsak je prisrčno vabljen. S tem športom izginejo telesne bolečine, izboljšaš koncentracijo, podpiraš sprostitev, dosežeš kontrolo telesa, laže se znebiš slabih navad, najvažnejše pa je, da si bistveno bolj srečen. To ni borilna veščina, ki je usmerjena samo v udarce in boj. Za tistega, ki išče samo borbo, to n prava smer.

Prijava je vsak čas možna. Vsak oz. vsaka lahko sodeluje brezplačno pri enem treningu. Za naprej znaša mesečna članarina 30 evrov za otroke in 50 evrov za mladince oz. odrasle.

KDAJ?

Otroci (6 – 14 let): ponedeljek in četrtek od 16:00 do 17:15

Meditacija: od 17:15 do 19:00

Mladinci in odrasli: ponedeljek in četrtek od 19:00 do 20:30

KJE?

Telovadnica v stari ljudski šoli, 9135 Železna Kapla 151

Kako stopiti v stik?

E-mail:

[email protected]

Telefonska števika:

+43 664 8934 152

Facebook:

ZhongXinDaoILiqChuanKaernten

Več informacij o borilni veščini »I Liq Chuan Zhong Xin Dao«

Spletna stran:

www.iliqchuan.at/kaernten