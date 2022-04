Članska ekipa KOŠ Celovec je v soboto odigrala drugo tekmo v četrtfinalni seriji druge zvezne košarkarske lige. Z avtobusom, ki sta ga pred tekmo organizirala društvo in Slovenska športna zveza, se je članska ekipa napotila na gostovanje v Fürstenfeld skupaj s 25 najbolj zvestimi navijači in navijačicami. Na gostovanju so videli gledalci in gledalke veliko košev tako na eni kot tudi na drugi strani. Rezultat ob polčasu se je glasil 46:35 za domačine. Košarkaši KOŠ-a so v drugem polčasu še poskušali obrniti rezultat, toda tudi tokrat so morali priznati premoč nasprotnika. Rezultat je bil na koncu jasen – 78:53 za ekipo Panthers Fürstenfeld. S tem se je štajerska ekipa prebila v polfinale, za slovenske košarkarje pa se končalo letošnje prvenstvo. Sezono so zaključili med najboljšimi osmimi ekipami v drugi zvezni ligi. Mlada članska ekipa, v kateri je povprečna starost dobrih 22,5 leta, bo v naslednjo sezono stopila bolj izkušena, kar daje upanje na več, saj je bilo že spremljanje letošnjih tekem pravi užitek.

Andi Smrtnik

Kapetan KOŠ Celovec

S sezono smo lahko zelo zadovoljni. Svoj cilj smo dosegli. Letos smo dobro igrali in izboljšali uspeh. Na koncu smo hoteli nagraditi naše delo, na žalost nam to ni uspelo. Fürstenfeld je bil le premočna ekipa. Nasprotnik se je dobro pripravil na našo ekipo, nam pa je manjkala izkušnja, da bi bili lahko konkurenčni.

Rok Heiligstein

Trener KOŠ Celovec

Pričakovali smo težko tekmo proti Fürstenfel­­du, ki je skozi vse leto bil na vrhu lige. Sicer smo šli v tekmo zelo motivirani, pripravljeni na povratek serije v Celovec, a kot kaže, nam manjka še malo za korak naprej. S celotno sezono smo lahko zelo zadovoljni. Viden je napredek in z mlado ekipo smo se ponovno uvrstili v končnico.