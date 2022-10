Manolo Wrolcih (RK KAC) je v kategoriji mlajših mladincev 8. okotobra osvojil klasično enodnevno dirko v Straži pri Novem mestu. Wrolich je zasledovalcem pobegnil že kmalu po štartu in do sredine dirke vztrajal v vodeči trojki ubežnikov, preden je potegnil in si do cilja privozil več kot minuto prednosti. Drugo mesto med mlajšimi mladinci je osvojil Vid Murn (Adria Mobil), tretje pa Bastian Petrič (Pogi team Ljubljana). Mlajši mladinci, ki so nastopili na koncu tekmovalnega programa licenciranih kolesarjev, so vozili kriterij (30 krogov – 36 km), vsak peti krog so najboljši štirje prejeli točke. Na dirki za 8. pokal občine Straža je letos nastopilo 211 licenciranih kolesarjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške.