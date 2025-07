Kolesarstvo: Manolo Wrolich ameriški kolidž prvak

Šport ima na ameriških univerzah velik pomen, kar Manolo občuti iz prve roke. Poleg vsakodnevne podpore mu je univerza omogočila tudi priprave na višini v Gvatemali, kar se je očitno izkazalo za odločilno pri pripravi na prvenstvo. V nedeljo je na tekmovanju kriterija imel smolo. V predzadnjem ovinku je prišlo do padca. Wrolich se je moral izogniti, izgubil priključek do prvih in končal tekmovanje na 46. mestu. V četrtek se bo vrnil v Evropo in v nedeljo že nastopil na svoji prvi dirki v Toskani pod ekipo »Team Tirol«, s katero ima podpisano pogodbo. Do septembra bo Manolo sedaj ostal v Evropi in tu tekmoval.