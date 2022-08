Od 12. do 15. 8. bo gostilo kolesarsko društvo RC KAC, ki je včlanjeno v Slovensko športno zvezo, na območju Celovca 3. mednarodno turnejo Alpe Adria Tour. To je največja mladinska etapna dirka v Avstriji. Največji mladi talenti iz enajstih držav se bodo pomerili na štirih prizoriščih na Koroškem. Zadnja etapa v ponedeljek bo posebenega značaja, saj bodo vozili po celovškem obroču. Po kolesarski dirki, ki bo potekala od 10.00 do 15.00, bo obroč od 15.00 do 16.30 odprt tudi za druge kolesarje. Na tekmovanju, ki naj bi v naslednjih letih potekalo tudi preko meje, bosta sodelovala Santiago in Manolo Wrolich. Slednji je na evropskih mladinskih olimpijskih igrah v slovaški Banski Bystrici bil tako na cestni dirki (17. mesto) kot tudi na kronometru (22. mesto) najboljši Avstrijec.