Kolajna visi na luči v kuhinji

Poppernitsch se s tekom na smučeh ukvarja že pet let. »Ko je bila korona, nisem mogel trenirati drugih vrst športa. Takrat sem začel teči,« se spominja svojih začetkov. Pozimi trenira na snegu, poleti pa na rolkah. »Razlika je seveda velika, raje pa imam trening na snegu,« pravi in pripomni, da se zimska sezona začne zanj verjetno začetek decembra.