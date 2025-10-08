Kolajna visi na luči v kuhinji

Mladi športnik je že drugič osvojil naslov koroškega prvaka. Naslov koroških prvakinj sta osvojili tudi njegovi društveni kolegici Helena in Julia Skuk. Vsi tekmujejo za društvo Langlauf Pirkendorf, ki je priredilo tokratno tekmovanje v Pliberku.
Poppernitsch se s tekom na smučeh ukvarja že pet let. »Ko je bila korona, nisem mogel trenirati drugih vrst športa. Takrat sem začel teči,« se spominja svojih začetkov. Pozimi trenira na snegu, poleti pa na rolkah. »Razlika je seveda velika, raje pa imam trening na snegu,« pravi in pripomni, da se zimska sezona začne zanj verjetno začetek decembra.
Letos je svoj športni urnik dodatno razširil – poleg teka na smučeh in rolkah se je pred tednom dni lotil tudi karateja. »Karate sem začel trenirati, ker sem hotel nekaj novega,« pravi dijak četrtega razreda Slovenske gimnazije. Na vprašanje, kam je obesil zlato kolajno pa z nasmehom pove: »Obesil sem kolajno na luč v kuhinji, ker še nisem našel kakega ustreznega mesta zanjo.«
