Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Kolajna visi na luči v kuhinji

8.10.2025 Pliberk Bleiburg Simon Rustia
Minulo soboto, 27. 9., je v Pliberku potekalo koroško prvenstvo v skirolanju, kjer je ponovno navdušil komaj 13-letni Paul Poppernitsch iz Večne vasi.

Mladi športnik je že drugič osvojil naslov koroškega prvaka. Naslov koroških prvakinj sta osvojili tudi njegovi društveni kolegici Helena in Julia Skuk. Vsi tekmujejo za društvo Langlauf Pirkendorf, ki je priredilo tokratno tekmovanje v Pliberku. 

Poppernitsch se s tekom na smučeh ukvarja že pet let. »Ko je bila korona, nisem mogel trenirati drugih vrst športa. Takrat sem začel teči,« se spominja svojih začetkov. Pozimi trenira na snegu, poleti pa na rolkah. »Razlika je seveda velika, raje pa imam trening na snegu,« pravi in pripomni, da se zimska sezona začne zanj verjetno začetek decembra. 

Letos je svoj športni urnik dodatno razširil – poleg teka na smučeh in rolkah se je pred tednom dni lotil tudi karateja. »Karate sem začel trenirati, ker sem hotel nekaj novega,« pravi dijak četrtega razreda Slovenske gimnazije. Na vprašanje, kam je obesil zlato kolajno pa z nasmehom pove: »Obesil sem kolajno na luč v kuhinji, ker še nisem našel kakega ustreznega mesta zanjo.«

Iz rubrike Šport preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt