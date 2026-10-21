Kegljači Štalenske gore končno prebili led

Čeprav so po prvih dveh serijah Štajerci vodili z 0:2, je KSK Celovec/Štalenska gora na tujem proti ESV Leoben še obrnil tekmo, tako da jo je na koncu odločil zase s 5:3. Korošcem je uspelo doseči 3513 točk, medtem ko je nasprotnik Leoben dosegel le 3451 točk. Tudi evropski prvak U19 Rafael Waldhauser se je po poškodbi končno lahko vrnil na tekmovanja. Po 30 lučajih je igralec KSK Andrej Lahovec zaradi težav s kolenom prenehal, zamenjal ga je mladi prvak. »Letošnji cilj je zagotovo, da ostanemo v superligi. Letos bo težka sezona, sem pa prepričan, da bomo obstali v prvi ligi,« pove Daniel Waldhauser. Na lestvici so trenutno z dvema točkama na 7. mestu. 24. oktobra bodo na domačem terenu gostili KSK Jenbach iz Tirolske, ki je trenutno na 5. mestu.

