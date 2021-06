Pred tridesetimi leti je nogometna ekipa iz Železne Kaple prvič slavila dvig v podligo. Pogovorili smo se s Poldetom Zundrom, ki je z društvom že vrsto let povezan, ter s kapetanom nogometne ekipe Tonijem Smrtnikom. Vprašali smo ju, kako sta doživela razvoj nogometne ekipe v Železni Kapli in kako doživljata trenutno ekipo.

V soboto, 15. junija 1991, ob 19. uri in 15 minut je nogometni ekipi iz Železne Kaple prvič v zgodovini društva uspel podvig v podligo. Trideset let kasneje je nogometašem iz Železne Kaple ponovno uspel podvig v podligo. Na tekmi pred tridesetimi leti je bil navzoč tudi župnik Polde Zunder, ki je bil vrsto let v društvu aktiven kot nogometaš, kasneje tudi kot trener, v zadnjih letih pa kot navijač, ki redno obiskuje tekme. Tako kot pred tridesetimi leti so se tudi letos nogometaši iz Železne Kaple v zadnji prvenstveni teki pomerili z ekipo iz Labota. Razlika pa je le v tem, da je pred tridesetimi leti podvig bil zagotovljen že pred tekmo. Tokrat sta se obe ekipi potegovali za podvig v podligo. Pri tem bi ekipi iz Železne Kaple zadostoval tudi neodločen izid za napredovanje, na koncu so kapelčani zmagali s 2:1.

Polde Zunder:

O razvoju nogometne ekipe v Železni Kapli ekipe v zadnjih letih …

V Železni Kapli je bilo vedno lepo, če je igralo veliko domačinov. Tedaj je tudi bilo dosti publike. Prihajalo je veliko ljudi, če so igrali domačini in manj legionarjev, ki pa so seveda vedno pomagali, to je jasno. V Železni Kapli je za ekipo značilno, da vladata dobra atmosfera in medsebojno prijateljstvo, ki povezuje. Pri tem so igralci z gledalci tesno povezani. Zelo lepo je tudi, da je vedno dovolj funkcionarjev, ki z veseljem delajo za to športno društvo.

O trenutni ekipi …

Jeseni je ekipa igrala zelo dobro. Pri zadnji tekmi proti Metlovi pa nisem mogel navijati, ker sem imel istočasno krst. Drugače bi že šel na tekmo. Menda pa je ekipa imela smolo. Podvig v podligo sem jim res želel, ker so res prijazni fantje in živijo to lepo skupnost.

Članek iz leta 1991 o podvigu Želene Kaple v podligo

Toni Smrtnik:

O letošnji sezoni …

Vse imamo v lastnih rokah. Zadnji dve tekmi moramo dobiti, potem je podvig v podligo fiksiran. To je edino, kar za nas šteje. Mi smo vedeli, da bo proti Metlovi odvisno od tega, kako smo na ta dan pripravljeni in kako se počutimo. Moram reči, da smo bili nekateri preveč nervozni in napeti, tako da v soboto to ni bil naš dan. Mislim pa, da bosta naslednji tekmi povsem drugačni. Proti Labotu pa bo direkten dvoboj za podvig v višjo ligo.

O razvoju nogometne ekipe v Železni Kapli ekipe v zadnjih letih …

Za nogometno ekipo v Železni Kapli igram četrto leto. V tem času se je veliko spremenilo na bolje, na primer kar se tiče atletike. Kot trener atletike sem poskušal narediti najboljše, da so igralci telesno bolje pripravljeni, kot so bili prej. S trenerjem Starzem, ki je sedaj tretje leto naš trener, pa je ekipa začela igrati lep nogomet. Ko sem pred desetimi leti igral v Železni Kapli, je bila igra jasno usmerjena na tri legionarje, ki so ustvarjali igro. En igralec je bil v obrambi, drugi v sredini in tretji v napadu. In to je bila tista linija, ki je ustvarjala igro. Vsi ostali pa so izpolnjevali le naloge, ki jih je bilo treba izpolniti. Sedaj pa igramo res lep nogomet, s katerim se lahko merimo tudi z ekipami, ki dobro igrajo. To je bil eden od ciljev trenerja in tudi moj, da igramo nogomet in ne da samo nabijamo žogo. Navijačev in navijačic je v Železni Kapli bilo vedno veliko. Domačini gredo tudi na tekme na tujem. Njihov odnos do nogometne ekipe je že nekaj posebnega. Kaj takega ni povsod. Zato je tudi lepo igrati v tej ekipi. Za bodočnost pa bi si želel, da bi društvo imelo dvojezično ime in da bi se klub včlanil v Slovensko športno zvezo.

Opomba: s Poldejem Zundrom in s Tonijem Smrtnikom smo se pogovarjali pred zadnjo, odločilno tekmo proti Labotu.