Kamp za nadarjene vratarje

Vodja kampa Janko Smrečnik skupaj s prijateljem Andrejem Troho, vodjem N01 Slovenija, prireja kamp in ga opisuje kot idealno pripravo na novo sezono. Mlade upe iz Slovenije in Avstrije je združil intenziven teden treningov, videoanaliz in druženj. Treningi so potekali dopoldne in popoldne v majhnih skupinah, poudarek pa je bil na individualnem napredku in pripravi na novo sezono. Pod vodstvom vrhunskih trenerjev, med njimi so tudi strokovnjaki iz NK Olimpije in WAC, se je dokazala učinkovitost programa, ki ga izvajajo celo leto – kar pet udeležencev je že del slovenske reprezentance.