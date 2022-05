Južnokoroški dobrodelni tek/Lebenslauf so v Klopinju prvič priredili leta 2016, nazadnje leta 2019. Po treh letih premora organizatorji v nedeljo, 22. maja, ob 11. uri vabijo čimveč ljudi na startno črto na promenado v Selah pri Klopinjskem jezeru.

Pobudnik Južnokoroškega dobrodelnega teka/Lebenslauf je Michael Mistelbauer, nadvse aktiven član Slovenskega prosvetnega društva Danica iz Šentprimoža. Nekdanji udeleženec maratonov blizu in daleč se je leta 2016 odločil, da bo organiziral tek, pri katerem je zares bolj važno sodelovati kot pa zmagati. Na tem dobrodelnem teku se namreč pomoč zbira preko startnine in preko števila prehojenih oziroma pretečenih kilometrov. Vsak pretečen/prehojen kilometer je vreden dva evra, proga je dolga pet kilometrov, speljana pa okoli Klopinjskega jezera. Udeleženkam in udeležencem dobrodelnega teka, ki nosijo majico glavnega sponzorja, podjetja »fischer Edelstahlrohre«, ta podvoji vsoto kilometrov, ki so jo zbrali. To pomeni, da polovico denarja za dober namen prispevajo udeleženci, polovico pa glavni sponzor. Za pet kilometrov proge imajo udeleženke in udeleženci dobrodelnega teka na voljo dve uri.

Utrinek s starta leta 2019

Pomoč žitrajskemu domu AVS, akciji Luč v temi in socialno šibkim dijakom

Tokrat se na 5. južnokoroškem dobrodelnem (oziroma benefičnem, kakor so ga poimenovali organizatorji) teku zbira pomoč za varovanke in varovance doma AVS v Žitari vasi, mladinke in mladince s posebnimi potrebami. Del zbranega denarja bodo organizatorji namenili ORF-ovi dobrodelni akciji »Luč v temo/Licht ins Dunkel«, del pa socialno šibkim dijakom NMS Sinča vas. Leta 2016, ko je v Klopinju prvič potekal Južnokoroški dobrodelni tek, je na njem sodelovalo okoli 150 udeležencev, na zadnjem leta 2019 jih je bilo že več kot 800. Leta 2019 so organizatorji zbrali več kot 20 tisoč evrov, na letošnjem želijo to vsoto še preseči, kar je odvisno od vsakega od nas, potencialnih tekačev/sprehajalcev za dober namen. Vsak dodaten udeleženec namreč prispeva k temu, da glavni sponzor še bolj na široko odpre denarnico.

Na teku tradicionalno sodeluje večje število društvenikov in društvenic Danice, dijakinje in dijaki srednje šole Sinča vas, kjer poučujeta Michael Mistelbauer in tudi njegova žena Barbara. Ta je na šoli pristojna tudi za področje inkluzije, torej vključevanja otrok s posebnimi potrebami v razrede z zdravimi otroki. V preteklosti je bila Barbara na maratonih, ki se jih je udeleževal njen mož, priča napetostim, komolčenju in včasih agresivni tekmovalnosti, zaradi česar oba zakonca poudarjata izjemno dobro vzdušje na dobrodelnem teku v Klopinju. Cilj Južnokoroškega dobrodelnega teka po besedah zakoncev Mistelbauer ni golo zbiranje denarja, temveč gre predvsem za druženje, premagovanje predsodkov in kilometrov ter za dobro vzdušje. K temu dobremu vzdušju bistveno prispeva pisana mešanica udeležencev in že omenjena odsotnost tekmovalnosti. Leta 2019 je na dobrodelnem teku sodelovalo več kot 50 članic in članov SPD Danica, ki so sestavljali največjo skupino na startu.

Kolona tekačev na promenadi

Privatne pobude še vedno potrebne

Na mestu je vprašanje, zakaj so v Avstriji, ki ni ravno siromašna država oz. ima precej dobro socialno mrežo, v letu 2022 še potrebne privatne pobude za osebe s posebnimi potrebami. Zakonca Mistelbauer, ki sta se z izzivi inkluzije srečala kot učitelja, na to vprašanje odgovarjata prav s stroški, ki nastanejo zaradi posebnih potreb varovancev. Že njihov prevoz na kakršnekoli aktivnosti zunaj doma je treba posebej organizirati in poskrbeti za spremstvo, medtem ko država in občina jamčita za njihovo osnovno nego in namestitev. Tudi ko je treba poskrbeti za kopanje v bazenu, izlet, prilagojene igre in igrače, večinoma institucije, kot je šola, nimajo denarja zanje. Poleg tega Michael Mistelbauer poudarja, da marsikatera družina nima denarja za smučarski tečaj in podobne obšolske dejavnosti, povezane z dodatnimi stroški.

Vrednost inkluzije je v premagovanju predsodkov zdravih

Ko je Michael Mistelbauer leta 2016 začel z organizacijo našega dobrodelnega teka, je bila ideja ta, da lahko na njihovi prireditvi sodelujejo vsi, ne samo športniki, ampak tudi mamice z otroki v vozičkih, ljudje z različnimi stopnjami invalidnosti ter z različnimi motnjami v razvoju. Gre torej za resnično inkluzivni tek, vrednost inkluzije pa je po besedah zakoncev Mistelbauer v pojemanju predsodkov zdravih, ki velikokrat ne vedo, kako se približati osebi z motnjami v razvoju.

Na 5. Južnokoroškem dobrodelnem teku se zbira pomoč za varovanke in varovance žitrajskega doma AVS

Večina zbranega denarja bo šla, kot omenjeno, varovankam in varovancem doma AVS v Žitari vasi. Ti so za vse udeleženke in udeležence dobrodelnega tega pripravili 800 ličnih medalj iz žgane gline z glazuro (glej sliko). Na teku sicer sodelujejo varovanke in varovanci več koroških domov AVS, ne samo žitrajskega. Zakonca Mistelbauer sta ob koncu pogovora v domači hiši v Šentprimožu poudarila tudi, da je start dobrodelnega teka sicer res ob 11. uri, da pa lahko pridemo tudi po tej uri, plačamo startino za dober namen in se podamo na progo. Tako se je v preteklih izvedbah južnokoroškega dobrodelnega teka pridružilo kar nekaj turistov, ki so prepoznali pomen teka. S progo pa je, tudi če startamo kasneje, treba opraviti do 13. ure. Prijave so mogoče na spletni strani organizatorja, tj. Južnokoroške tekaške skupnosti www.lgs.or.at.