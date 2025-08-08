Jug: z nogometne zelenice na tekaško progo do Ironmana

Njegova ljubezen do nogometa se je začela v mladih letih, ko je začel igrati za DSG Borovlje in DSG Sele. Po dolgem premoru od nogometa se je pred dvema letoma odločil, da se vrne k amaterski ekipi SAK, kjer je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami zelo pomagal pri napredovanju v 1. razred. Čeprav je bil precej starejši, je v tem času užival, saj se je dobro razumel z ekipo, v kateri je bilo tudi nekaj njegovih učencev. Pravi, da so se veliko naučili drug od drugega. Od te sezone dalje je aktiven samo še kot član odbora SAK, a še vedno rad spremlja svojo nekdanjo ekipo. Še vedno je športno zelo aktiven – ukvarja se z odbojko, pohod­ništvom in tekom. Letos si je zadal cilj preteči 500 km, trenutno jih ima okoli 300. Njegov dolgoročni cilj pa je opraviti Ironmana. Odkar ni več predsednik Zveze slovenskih organizacij, se mu je življenjska kvaliteta močno dvignila, pravi. V politiko se zaenkrat noče vrniti.