Jana Kupper: Jahačica s Kočuhe med najboljšimi desetimi v Evropi

»Ravno zdaj jaham, ampak lahko govorim,« se nam je po telefonu javila 25-letna Jana Kupper, ki že pet let živi in dela v portugalskem mestu Elvas. Okoli 2500 km daleč od Kočuhe, kjer je odraščala, trenutno oskrbuje 16 konj. »Zdaj, ko je tako vroče, se dan zame začne ob pol šestih zjutraj. Od enih do petih imamo siesto (počitek). Potem pa jezdim in oskrbujem konje še od petih do osmih,« pravi Jana Kupper, v ozadju pa se sliši peket konjskih kopit. S športom, ki tesno povezuje človeka in konja, se je absolventka Slovenske gimnazije in prejemnica odličja Šport in šola začela ukvarjati že v zgodnji mladosti, saj so doma že od nekdaj imeli konje. Najboljše jahačice na distanco so se zbrale v soboto, 21. 6., v italijanskem Castiglione del Lago. S konjem Talismanom El Takkom je Jana Kupper 160 km, ki so bili razdeljeni na šest krogov, prejahala v 8 urah, 52 minutah in 21 sekundah. Posebnost jahanja na distanco je, da uspeh ni odvisen le od hitrosti, temveč tudi od počutja konja. Po vsakem krogu sledi veterinarski pregled. Če konju ne gre dobro, jahačico izključijo iz tekmovanja. »Zelo vroče je bilo – okoli 33 stopinj, pa tudi vlaga je bila visoka. Od okoli ene ure naprej je bilo res naporno,« je povedala. Pod težkimi pogoji je od 69 tekmovalk iz 21 držav cilj doseglo le 27. »Jaz sem jahala skoraj celo evropsko prvenstvo poleg prijateljice iz Portugalske, s katero sva si ves čas pomagali,« je povedala Jana Kupper in dodala, da sta tudi ciljno črto prekoračili skupaj. Katera jo bo prej, se nista dogovorili. »Jezdili sva z roko v roki in na koncu je sreča odločila, da je kolegica prej prišla na cilj,« je povedala Kupper, ki se je že na začetku leta začela pripravljati na evropsko prvenstvo. Uvrstitev med prvih deset je bila za obe jahačici izreden uspeh. Naslednje leto je velik cilj Jane Kupper sodelovati na svetovnem prvenstvu, ki bo v Savdski Arabiji.