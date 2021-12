Pravljično živahne kulturne pokrajine med alpskimi vrhovi in Jadranskim morjem že stoletja s svojimi čari zasvajajo vse, ki jih je pot kdajkoli zanesla v njihova nedrja. Skorajda samoumevno se zdi, da je skozi vihre stoletij tod ob naravni lepoti vzbrstela tudi značilna duhovna barvitost, ki se je napajala v iskrivem tališču življenja več narodov, jezikov in kultur.

Avtor strnjeno informativne knjižice o Rilkejevi poti in njenem okolju, koroški pisatelj Janko Ferk, ki piše v obeh deželnih jezikih in med drugim tudi predava na univerzi, se kot pisec že dolgo ubada tudi s političnimi dogajanji in kulturno-zgodovinskimi ozadji preteklega stoletja v širšem alpsko-jadranskem prostoru. Tako je z leti nastalo tudi že več besedil in knjig.

Der Rilke-Weg – spremljevalec in vodič

Pred nami je tokrat na mizi potopis in hkrati vodič v nemščini – posrečen opis po liriku Rilkeju poimenovane poti, ki se v nekem širšem pomenu uvršča tudi v vrsto Ferkovih del, kot so roman o Sarajevu in avstrijskem prestolonasledniku Franzu Ferdinandu »Der Kaiser schickt Soldaten aus«. Le da tokrat avtor pripoveduje in obvešča s kulturnega in kulturnozgodovinskega vidika in nam razkriva očarljive kraje in točke, ki bi jih bilo prav obiskati, če jih še nismo. Popelje nas po Rilkejevi poti ob gradu Devin (Castello di Duino) in zatem v kraje v okolici kot so Sesljan/ Sistiana, Gradež/ Grado, Oglej/ Aquileia, Videm/ Udine, Gorica/ Gorizia, Trst/ Trieste ali Milje/ Muggia, ki imajo vsi poleg slovenskih in italijanskih tudi še nemška imena. V objemu vseh teh s slovenskega zornega kota pomembnih in z vidika avstro-ogrske monarhije znamenitih krajev je opisana Rilkejeva pot pravi dragulj, ob katerem lahko spoznavamo ali si znova prikličemo v spomin vihravo zgodovino in kulturno pestrost našega ožjega alpskojadranskega raja. Predvsem pa spoznavamo njegov nezmanjšan čar. Knjiga je opremljena tudi z najrazličnejšimi pametnimi namigi in koristnimi nasveti. Ponuja praktične nasvete za ugodne prenočitve ali dobre restavracije. Prav tako ne manjka najosnovnejših potrebnih besed in jezikovnih zvez v treh jezikih, ki nam utegnejo pomagati, da prebredemo morebitne jezikovne ograje. Poleg zgodovine pokrajin in močnih vezi z Avstrijo ima v knjigi svoje mesto tudi pesnik Rainer Maria Rilke, pa še nekaj njegove lirike. S slikami pa je knjižni dragulj opremil odlični fotograf Helmuth Weichselbraun.

Vedno znova v sosednje regije

Devin z gradom ob Jadranskem morju ter znamenito Rilkejevo pešpotjo je le ena od medtem številnih postaj na doslejšnjih Ferkovih odkrivanjih jadranskih biserov. Z enakim navdušenjem je pred leti že odstiral skrivnosti 123-kilometrske kolesarske poti »Parenzana« med Trstom in Porečem, kjer je pred 80 leti peljal zadnji vlak. Tudi na Rilkejevo pot je Ferk naletel že pred leti in ko se je pozanimal za ustrezno literaturo o njej in je ni bilo najti, se je odločil, da bo knjigo napisal sam. Zdaj so vsem na voljo 104 nadvse zanimive in informativne strani.