V sredo, 1. maja, sta potekali prijateljski tekmi med mladimi koroškimi Slovenci in Slovenci v Italiji. Pred športnim merjenjem in po njem pa so se pletla nova poznanstva.

V Mladinskem domu so napeto košarkarsko tekmo odločili v podaljšku zase Slovenci iz Italije. Po rednem delu je bil rezultat neodločen. Na nogometnem igrišču Slovenske gimnazije pa sta si stali nasproti zamejski nogometni enajsterici. Po izenačenem prvem polčasu so tekmo na koncu jasno zase odločili koroški Slovenci.

Zamejski športniki iz Italije pa v Celovec niso prišli le zaradi športnega merjenja z vrstniki, temveč tudi z namenom, da bi spletli nova prijateljstva in spoznali tukajšnje kraje. Tako so se že dan pred tekmo napotili v Celovec, kjer so se ob Vrbskem jezeru srečali z delegacijo koroških Slovencev in skupaj preživeli lep čas.

Dvoboj v košarki pa so zase odločili Slovenci iz Italije.

Športno srečanje pa je služilo tudi kot priprava na 46. Srečanje športnikov iz obmejnih dežel, ki bo potekalo v slovenskem Podčetrtku od 20. do 21. junija. Poleg nogometa in košarke se bodo na tradicionalnem zamejskem turnirju mladih do 15 let merili tudi v namiznem tenisu in odbojki. Skupna športna tradicija med matičnimi in zamejskimi Slovenci je od vsega začetka bil pravi praznik športa, predvsem pa praznik prijateljstva in spoznavanja med mladimi iz štirih držav. Zamisel pobudnikov, ki na to srečanje niso gledali zgolj kot na možnost, da se mladi v športnem duhu pomerijo med sabo, je, da se kot rojaki tudi zbližajo. V več kot štiri desetletja dolgi dobi je na ta način spoznalo Slovenijo na tisoče mladih slovenskih športnikov in športnic iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.

Andrej Coretti (15, I):

Nogomet igram pri mladinski ekipi Zarje. Celovec mi je všeč, ker smo videli veliko športnih avtov. Mislim, da so dobre take izmenjave, kot je ta danes, ker spoznamo nove ljudi in kraje.

Samo Koschier (14, A), Celovec:

Igram za ekipo u16 KOŠa. Nisem prvič igral proti zamejski ekipi. Mislim, da v takih tekmah dobimo pomembne izkušnje. Vidimo, kako igrajo druge ekipe in se veliko naučimo.

Niko Lesjak (14, A), Goselna vas:

Pri petih letih sem začel igrati nogomet, zdaj igram za Rikarjo vas. Danes sem prvič igral proti zamejski ekipi. Na tekmo sem se pripravil tako, da sem šel prej spat, da sem bil spočit.

Štefan Jerič (14, I), z Opčin pri Trstu:

Celovec je lepo mesto. Zelo lepo smo se imeli ob Vrbskem jezeru, kjer smo se družili s koroškimi Slovenci. Prej še nikoli nisem bil v Celovcu. Rad pa bi še kdaj prišel sem.