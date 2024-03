Brez prostovoljnega dela ne gre. Tako pri domačih tekmah SK Zadruga Aich/Dob med drugim pomaga družina Stuck. Čez rame smo jim pogledali na finalnem tekmovanju srednjeevropskega pokala MEVZA, kjer so Dobljani osvojili 3. mesto.

Dominik Stuck (40) iz Nonče vasi je pri tekmah Doba pomočnik sodnikov.

500 čevapčičev in 20 kg krompirjeve solate je šlo čez postavljeno mizo pred pliberško areno JUFA minuli konec tedna. Za areno pa je pri delu Erhard Stuck, ki že 30 let stoji za žarom pri športnih tekmah v Podjuni. »Začel sem pri SAK v Vidri vasi,« pravi Stuck in dodaja, da pa dandanes prostovoljno dela pri večjih domačih tekmah Dobljanov in nogometne ekipe iz Metlove. Krompir je dal kuhati v soboto že ob petih zjutraj, da je bilo vse pravočasno pripravljeno. Na vprašanje, kaj mu rečejo gostje, je z nasmehom odgovoril: »Nekateri me hvalijo, drugi pa pravijo, da dajemo premajhne porcije.«

Erhard Stuck (72) z Blata peče čevapčiče.

Ko si prestopil prag športne dvorane JUFA, te je na desni za šankom čakal Erhardov sin Martin Stuck. »Če imam čas in koga potrebujejo, pridem pomagat,« pravi Stuck, ki igra tudi za tretjo ekipo Doba v koroški ligi.

Z odbojko je začel že pred leti, ko je igral tudi še nogomet. »Pozimi, ko ni bilo toliko nogometa, sem igral odbojko, poleti pa nogomet in tudi tenis.« Kadar za šankom ni veliko dela, lahko pogleda kakšno akcijo na igrišču. Drugače pa izza šanka dobro vidi, kakšen je rezultat. Ne le rezultat tekme, temveč tudi vse malenkosti pri tekmi pa mora videti njegov brat Dominik Stuck, ki je pri tekmah pomočnik sodnikov. Blagajnik društva pri tem pazi na gladek potek tekme, skrbi, da deluje tehnika in zapisuje, katera ekipa je točkovala ter vse zamenjave.

S 3. mestom Dobljani niso čisto zadovoljni, za uvrstitev v finale ni manjkalo veliko. Sedaj jih čaka polfinale proti HYPO Tirol.

Na parketu so Dobljani v soboto po vodstvu 2:0 v setih na koncu izgubili proti ekipi iz Maribora z 2:3. V malem finalu so Dobljani slovaško ekipo TJ Spartak Myjava gladko premagali s 3:0. V ponedeljek je tretja ekipa v polfinalu premagala ekipo iz Beljaka s 3:2.