Iz finančnih razlogov je Bekštanj odpovedal napredovanje v drugo ligo

Konec marca so šahisti vseh treh v Slovensko športno zvezo včlanjenih šahovskih društev zaključili koroško ekipno prvenstvo 2024/2025. V prvi deželni ligi je prva ekipa šahovskega društva ASKÖ Bekštanj z enajsto zmago v enajsti tekmi in s tem maksimumom možnih ekipnih točk (22!) prepričljivo osvojila naslov koroškega prvaka. Ekipa Slovenske športne zveze pa si je z osvojitvijo 10. mesta zagotovila obstanek in bo tudi v naslednji sezoni 2025/26 nastopila v najvišji šahovski ligi na Koroškem! V drugi deželni ligi (spodnja liga) sta ekipi Zugzwang Otoče in Bekštanj 2 zaključili prvenstvo na solidnem 7. in 8. mestu in bosta tudi v novi sezoni tekmovali v spodnji ligi. Moštvo Sveče-Bistrica je prvenstvo končalo na 11. mestu.