Tudi ena naših rojakinj se je prejšnjo nedeljo udeležila triatlonskega tekmovanja Ironman na Koroškem. Marina Hedenik je z ljubeznijo do športa in dobro športno pripravljenostjo po 226 km uspešno prispela na cilj.

Šport ji je nasploh v veliko veselje. Kljub temu pa si je pri svojem hobiju želela raznolikosti, zato se je odločila za triatlonsko disciplino. Poleg veselja do športa pa je motivacijo predstavljala želja po spoznavanju ljudi in lepi spomini iz prejšnjega leta, ko je že sodelovala pri triatlonu s polovično potjo. Uživala je v vožnji s kolesom po Bilčovsu in drugih domačih krajih, kjer je ob cesti navijala vsa družina, žlahta in prijatelji. To je po njenem mnenju vse skupaj naredilo še bolj posebno in lepo.

Pripravljala se je sama, pri čemer velike razlike pri njenem siceršnjem treningu ni bilo, vendar je vseeno intenzivneje trenirala pet mesecev. Najlepše se ji je zdelo, da je brez bolečin ali hujšega napora prispela na cilj (ker samo pretrpeti pot zaradi hudih muk ne bi imelo smisla), tako da je v tekmovanju lahko uživala in uspeh praznovala dan kasneje s plesom s svojimi sotekmovalkami.