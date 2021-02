Goran Jolič (46) velja za enega najboljših igralcev v zgodovini kluba, mnogi celo menijo, da je bil zdaleč najboljši, saj je pripeljal SAK v regionalni ligi kot igralec skoraj čisto do vrha. Medtem ko so Joličevi uspehi kot igralec neoporečni, pa veliki uspehi v vlogi trenerja še manjkajo. V sezoni 2014/15 je postal LASK v regionalni ligi prvi, SAK je dosegel s trenerjem Joličem 11. mesto.

Leto navrh – 2015 je SAK z Joličem izpadel iz regionalne lige. V sezoni 2015/16 je SAK hotel z Joličem takoj nazaj v RL, po-stal pa je le tretji. Spet leto navrh, 2016/17, je SAK pristal na drugem mestu, v RL so šli WAC Amaterji. V naslednji sezoni 2017/18 sta Lendorf in Velikovec šla ligo više, SAK pa je ostal na nehvaležnem tretjem mestu.

Tako je prišlo, da je Jolič zapustil SAK, julija 2018 ga je nadomestil Wolfgang Eberhard, ki ga je že oktobra 2019 nadomestil tedanji športni direktor Goran Lučič: oba nista mogla čisto do vrha, kar pa je bil cilj kluba. Nasprotno, SAK je bil pozimi 2019 celo na zadnjem mestu koroške lige, »korona je tedaj prišla na pomoč« in razveljavila prvenstvo.

Letos – 2020/21 – je SAK bolje na poti, toda 5. mesto tudi ni ravno zadovoljivo. Po internih razpravah in ocenah je prišlo do konca delovanja Gorana Lučič, ki ga bo nadomestil Goran Jolič, ki pa je moral prej še končati pogodbo v Velenju, kjer je treniral v Nogometni šoli ekipo U17.

Kaj čaka Joliča pri SAK?

Močna ekipa s številnimi kakovostnimi igralci, ki pa v igri ne pridejo do veljave. Veliko vprašanje je, zakaj igralci kot Alen Ploj, ki je igral v slovenski in poljski prvi ligi, niso prinesli več. Zakaj Zoran Vukovič sploh ni bil več v kadru članske ekipe? V zadnjem trenutku je tudi Alen Ploj odšel v II. Ligo k NK Rogaški, kar gotovo ne bo laže za novega trenerja. Sploh pa je odprto vprašanje, zakaj je bil SAK na tujem najboljša ekipa lige, doma pa je po vrsti zgubljal tekme. Vse to bo moral Goran Jolič analizirati in začrtati nov koncept.

»SAK je moj srčni klub, tu sem preživel kot trener in igralec 13 zelo lepih let. Nove naloge se zelo veselim!«

Goran Jolič



Kdaj bo SAK lahko pričel s treningom, je povsem odprto. Pri SAK računajo, da se bodo vrata na igriščih spet odprla po šolskih počitnicah, se pravi 15. februarja. Start prvenstva je najbolj verjeten za veliko noč 3./4. marca, vse seveda le, če bodo koronska določila to dovoljevala.