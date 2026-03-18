»Idealno je pravzaprav, če te strel preseneti« 

Katja Auprich (36)

Celovec Klagenfurt

Treniram predvsem z zračno pištolo, pozimi v dvorani, poleti pa zunaj tudi z malokalibrsko pištolo na 25 in 50 metrov. Tekmujem v državni ligi po vsej Avstriji, kjer tekmujemo z našo ekipo iz Železne Kaple. Večkrat smo bili drugi ali tretji, zmagati pa nam še ni uspelo, kar pa je naš letošnji cilj. Posamično sem že večkrat postala deželna in tudi državna prvakinja, dvakrat z zračno pištolo in trikrat z malokalibrsko. Tekmovala sem tudi že v Sloveniji in Italiji. Moj cilj je predvsem napredovati in biti vedno boljša. Na tokratnem koroškem prvenstvu v Beljaku sem v celem tekmovalnem dnevu naredila okoli 180 strelov. Na tekmovanju pa sem bila malo utrujena, ker sem nekaj dni pred tekmovanjem trenirala z mlajšim bratom Florianom.