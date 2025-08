Hotel sem rednoigrati, zato sem se pridružil ekipi iz Tinj

Po opravljeni civilni službi pri Slovenski prosvetni zvezi (SPZ) ga je študijska pot vodila v Gradec. Tam je uspešno zaključil študij gradbeništva. Od leta 2023 dela pri celovškem gradbenem podjetju MID Bau. V istem letu se je pridružil tudi nogometni ekipi iz Sel. Pred tem je vratar, ki je doraščal v Straji vasi pri Šentlipšu, imel daljšo nogometno pavzo. »Skoraj osem let nisem igral. Potem pa sem se hotel zopet pridružiti dvojezičnemu društvu in zopet igrati nogomet. Preko prijateljev me je potem pot vodila v Sele,« je povedal Dominik Petek. Nogometno pot je začel pri SAK, nato pa je nekaj let igral tudi pri Globasnici. Letos poleti se je odločil, da se bo pridružil novoustanovljeni ekipi v Tinjah. »V Selah nimamo več rezervne ekipe. Hotel sem redno igrati, zato sem se pridružil ekipi iz Tinj. V Tinjah igram na pósodo,« je povedal Dominik Petek, ki je dodal, da je prvi vtis od letos poleti ponovno ustanovljene ekipe dober. »Imamo dobro mešanico mladih igralcev in tudi igralcev, ki imajo že nekaj izkušenj,« meni Petek.