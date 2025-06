Hokej na ledu: Avstrijska prvakinja in reprezentantka iz Sel

Maja Mutzbauer je bila lani prvič vpoklicana v avstrijsko reprezentanco. »Vedno je bilo lepo. Do zdaj sem bila na dveh kampih z reprezentanco in tam tudi našla nove prijateljice,« je povedala Maja Mutzbauer, ki je v letošnji sezoni s celovškim KAC postala avstrijska prvakinja v starostni skupini do 12 let. V ekipi je edina deklica. Od svojih moštvenih kolegov, ki jih opisuje kot zelo prijazne, ni nikoli slišala kakšnih neprijaznih komentarjev. Uspešno mladinsko ekipo sta minuli ponedeljek, 26. maja, počastila v Domu glasbe deželni glavar Peter Kaiser in športni direktor Arno Arthofer. Priznala je, da je bila malo nervozna, preden je stopila na oder polnega Doma glasbe. »Poleg nas so tudi še druge ekipe dobile priznanja. Ko sem z ekipo šla na oder, pa nisem bila več nervozna,« je povedala. Na vprašanje, kam bo dala zlato kolajno, ki jo je prejela kot avstrijska prvakinja, je odgovorila: »Na steno jo bom obesila. Tam že visijo štiri medalje ali pet, prav tako pa imam tudi še dva pokala,« je povedala Maja Mutzbauer, ki trikrat tedensko trenira za KAC. Celovški KAC je tudi njen najljubši hokejski klub, za katerega bi rada tudi igrala pri članicah. Ogledala si je že nekaj tekem, rada pa bi nekoč igrala med njimi, saj ima zelo rada ta šport. Poleg hokeja na ledu doma tudi rada telovadi.