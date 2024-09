Med 2. in 7. septembrom je v italijanski regiji Emilia Romagna potekalo eno najzahtevnejših gorskokolesarskih tekmovanj, Appenninica MTB Stage Race. Šesta izvedba tega prestižnega tekmovanja je udeležencem postregla s kar 400 km dolgo traso, ki je vključevala neverjetnih 13.000 višinskih metrov vzpona. Ta izjemno zahtevna dirka je sestavljena iz šestih etap, ki od kolesarjev zahtevajo izjemno telesno in duševno vzdržljivost. Poleg same dolžine in višinske zahtevnosti so morali kolesarji premagovati še spremenljive vremenske pogoje ter izzive, ki jih predstavljajo apeninski tereni. V tem zahtevnem tekmovanju sta se še posebej izkazala člana RC Petzen – Peca. Sebastian Jenschatz je osvojil odlično 9. mesto v skupnem seštevku. V starostni kategoriji od 40 do 50 let pa je zasedel 3. mesto s skupnim časom 19 ur, 12 minut in 45 sekund. Maximilian Zdouc pa je bil v skupnem seštevku 27., v starostni kategoriji od 60 let naprej pa je jasno zmagal v šestetapnem tekmovanju z več kot enourno prednostjo pred drugouvrščenim. Njegov končni čas je znašal 21 ur, 42 minut in 48 sekund.

Maximilian Zdouc je bil prvi v svoji starostni kategoriji.