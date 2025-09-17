Goran Jolič je novi trener SAK

Joličev cilj je, da SAK spet popelje tja, kamor spada: »Sem se prav ustrašil 14. mesta, to enostavno ne more biti, SAK mora nazaj na vrh in v regionalno ligo.« Jolič poudarja, da je SAK njegova srčna zadeva in da se z velikim veseljem vrača v svoj klub. Kaj bo spremenil? »Nisem čarovnik, ampak treba bo znane sakovske kvalitete poudariti, borbenost, disciplino, veselje do ofenzivnega nogometa.« V sredo je Jolič vodil prvi trening, prva tekma z Joličem je v petek, ob 18.30 doma proti SC St. Veit.