Goran Jolič je novi trener SAK

17.9.2025 Celovec Klagenfurt Silvo Kumer
Novi trener SAK je 51-letni Goran Jolič, ki ga mnogi ocenjujejo za najboljšega igralca v zgodovini SAK. Jolič je igral za SAK 10 let, od 2004 do 2014, v Regionalni ligi je odigral za SAK 254 tekem in dal 68 golov. V Sloveniji je prej igral v prvi ligi za Primorje, Velenje, Olimpijo Ljubljano in NK Maribor, skupno 105 tekem. 

Trenersko pot je Jolič začel pri SAK kot co-trener Lojzeta Jagodiča (2013/14) – skupaj sta bila izredno uspešna, nato pa je sam kot trener vodil SAK v letih 2014–2018 in 2020–2023.  

Joličev cilj je, da SAK spet popelje tja, kamor spada: »Sem se prav ustrašil 14. mesta, to enostavno ne more biti, SAK mora nazaj na vrh in v regionalno ligo.« Jolič poudarja, da je SAK njegova srčna zadeva in da se z velikim veseljem vrača v svoj klub. Kaj bo spremenil? »Nisem čarovnik, ampak treba bo znane sakovske kvalitete poudariti, borbenost, disciplino, veselje do ofenzivnega nogometa.« V sredo je Jolič vodil prvi trening, prva tekma z Joličem je v petek, ob 18.30 doma proti SC St. Veit.

