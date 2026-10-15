Globašani neporaženi na prvem mestu podlige

Z 22 točkami trenutno zasedajo prvo mesto na lestvici. Na vprašanje, kaj je prispevalo k letošnjemu uspehu, je odgovoril važen steber prve enajsterice Fabijan Rio Igerc: »V primerjavi z lanskim letom smo kot ekipa bolj povezani. Večjih sprememb v ekipi ni bilo. Pridružil se nam je le Arnold Gross, ki je na prvih štirih tekmah dosegel 11 golov. Poleg tega je v ekipi devet igralcev iz Globasnice, zato nas na tekmah podpira veliko domačih navijačev. Igralci se poznamo tudi izven igrišča in zato se vsak bori za drugega. Lani smo prvič igrali v podligi in potrebovali smo nekaj časa, da smo se navadili na novo ligo.« Vprašanje je, ali bodo dobro formo obdržali in si zagotovili napredovanje v koroško ligo. »Pred sezono smo si želeli igrati za prva mesta. Če se bo ob koncu sezone ponudila priložnost za napredovanje v koroško ligo, jo bomo zagotovo izkoristili. Za nogometaša je nekaj posebnega, če osvoji naslov prvaka in napreduje v višjo ligo,« zaključuje Igerc.

