Franz Wiegele ml. nov predsednik Športnega društva Zahomc: »Smo eden najboljših klubov v Avstriji«

Martin Wiegele, ki je odraščal v Zahomcu, a si je svoj dom ustvaril na Vajškri, si želi, da bi bilo društvo še naprej tako uspešno in pomembno se mu zdi, da se obdrži dvojezičnost, čeprav na Zilji to ni enostavno. Pravi pa tudi, da bo treba čim bolj vključevati mladino. Danes 77-letni Martin Wiegele se je šolal v Ljubljani v gostinski šoli. Nato je nekaj časa deloval po svetu kot kuhar in vodja kuhinj. Kot je povedal v pogovoru, ga je pot vodila med drugim v Italijo, Švico, Nemčijo in Anglijo. Ko se je zopet vrnil in delal v beljaških toplicah, je po nepričakovani smrti brata Janka prevzel funkcijo predsednika in jo z vso vnemo izvajal vseh 36 let. »Franziju sem obljubil, da mu bom še pomagal,« je povedal dolgoletni predsednik, ki je vse do upokojitve delal kot vodja kuhinje v beljaški bolnišnici.