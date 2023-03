V armenskem glavnem mestu bo med 15. in 23. aprilom letošnje evropsko prvenstvo v olimpijskem dviganju uteži, na katerem se bo predstavil tudi Dominik Čertov, ki se s to športno panogo ukvarja šele tri leta. Gre za prvega nastopajočega iz Koroške po skoraj 30 letih na tovrstnem evropskem prvenstvu. V pogovoru je Dominik izrazil svoje navdušenje nad uresničitvijo svojega cilja, da se udeleži evropskega prvenstva v olimpijskem dviganju uteži. Sodelovanje na tekmovanju v Armeniji mu predstavlja izpolnitev dolgoletnih sanj, zato si je zastavil cilj, da se uvrsti med prvih deset v svoji kategoriji. Čeprav se je s tem športom začel ukvarjati relativno pozno, pa je v kratkem času dosegel izjemne rezultate, ki mu omogočajo udeležbo na tem pomembnem tekmovanju. S tem je Dominik dosegel uvrstitev med najboljše športnike v olimpijskem dviganju uteži ne le na Koroškem, temveč tudi v vsej Avstriji, in predstavlja navdih za vse tiste, ki se s tem športom ukvarjajo ali se želijo z njim spoznati.