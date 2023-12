Moška ekipa Team Koroška bo igrala proti Hrvatom iz Srbije, gradiščanskim Hrvatom in nemški manjšini na Češkem. Ženska ekipa se bo pomerila z Retoromankami iz Švice in Frizijkami iz Nemčije. Sodelovalo bo 36 ekip iz 14 držav.

Na stadionu Sydbank Park na Danskem je v nedeljo potekalo žrebanje za Europeado 2024. Med navzočimi je bil tudi ambasador Europeade Mads Buttgereit, ki je od leta 2021 pomočnik trenerja, pristojen za standarde pri nemški reprezentanci. V svojem aktivnem času kot vratar je igral tudi v tekmi za izbrano vrsto danske manjšine in odlično pozna nogomet severno in južno od dansko-nemške meje. Na žrebanju je bilo navzočih 130 oseb iz 20 delegacij. Delegacije se zavedajo, da bo Europeada poleg športnega tudi velik finančni izziv.

Uradna žoga Europeade danske firme Select je sestavljena iz

11 recikliranih plastenk. Foto: Martin Ziemer

Težak žreb za Team Koroška

Po mnenju vseh navzočih trenerjev in delegacij je najtežja skupina F, v katero so izžrebali moško ekipo Team Koroška. Selektor Marijan Smid je dejal, da je minimalni cilj prestati skupinski del. Od četrtfinala naprej pa je nato možno vse. Pri Europeadi sodeluje 27 moških ekip, ki so porazdeljene v sedem skupin. Od tega je šest skupin s štiri ekipami in ena skupina s tremi ekipami. V četrtfinale napredujejo le prvouvrščene ekipe skupin in najboljša drugouvrščena ekipa. Pri ženskah se za lovorike bori devet ekip. Porazdeljene so v tri skupine po tri ekipe. V polfinale napredujejo prvouvrščene ekipe in najboljša drugouvrščena ekipa. Cilj je braniti naslov prvakinj, pravi kapetanka Alena Wieser. Prav tako je pomembno tudi, da uživajo evropeadsko vzdušje in preživijo lep čas z v krogu manjšin.

Europeada pod geslom med morji

Reprezentantke Team Koroška so začele na slovenski obali s pripravami

na Europeado 2024, medtem ko so na Danskem žrebali skupine.

Organizatorji so premišljevali, kaj bi lahko naredili dobrega tamkajšnjemu morju in se odločili, da bodo kolajne izdelelali iz reciklirane plastike. Prav tako pa bodo uradne žoge »Planet ball« sestavljene iz 11 recikliranih plastenk.