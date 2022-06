V slabih treh tednih se bo na Koroškem začela Europeada, na kateri bo prvič nastopala tudi ženska ekipa Team Koroška. Pred tem se končuje redno prvenstvo, na katerem so reprezentantke nadvse uspešne. Anna Malle je z ekipo SK Sturm Graz v finalu avstrijskega pokala podlegla velikemu favoritu iz St. Pöltna in prvenstvo končala na drugem mestu, kar pomeni kvalifikacijo za ligo prvakov. Lena Krautzer pa je z ekipo iz Vajškre na najboljši poti k naslovu prvakinj v podligi.

Lena Krautzer, reprezentantka Team Koroška in igralka ekipe iz Vajškre

O poteku letošnje sezone

Vse ženske ekipe na Koroškem so letos igrale redni del skupaj. Nato pa so se razdelile: prve štiri ekipe so se borile za naslov v koroški ligi, preostalih pet ekip pa za naslov v podligi. Po rednem delu so osvojene točke razpolovili in vsaka ekipa je igrala še enkrat proti vsaki. Z našo ekipo smo le za las zamudile uvrstitev med prva štiri moštva. To je bilo že škoda. Vzrok za to je bil tudi v tem, da celotno sezono nismo imele prave vratarke. Sedaj v drugem delu sezone smo zmagale vse tekme. V zadnjem krogu smo zmagale proti drugouvrščeni Golovici. S to zmago smo že skoraj zagotovo prvakinje v podligi. Manjkata samo še dve tekmi, igramo proti Rikarji vasi, ki je sedaj na zadnjem mestu, in proti Lienzu, ki bo težek nasprotnik. Potrebujemo pa le še eno zmago. Imamo dobro mešanico med mladimi in izkušenimi igralkami. Sedaj začenjamo sestavljati tudi mladinsko ekipo, vsak čas pa so v našem društvu dobrodošle vse, ki bi rade začele igrati nogomet.

»Samo še ena zmaga do naslova.« Lena Krautzer

O letošnji Europeadi na Koroškem

Imeli smo že nekaj skupnih treningov. Žal je sedaj nekaj deklet že odpovedalo, tako imamo sedaj nove igralke v ekipi. Skupina je spet malo drugačna, kot je bila na začetku. Iz moje ekipe smo skoraj vse ostale in teh je skoraj polovica ekipe. Te že dobro poznam in vem, kako igrajo. Druge poznam samo po videzu in pri teh še ne vem, kako igrajo. Upam pa si reči, da bomo igrale dobro skupaj, ker vem, kako igrajo v različnih moštvih. Individualno smo zelo dobre in se že veselim na ta izziv.

Anna Malle, reprezentantka Team Koroška in igralka SK Sturm Graz

O poteku letošnje sezone

Letos smo imele zelo uspešno sezono. Vse cilje, ki smo si jih zastavile, smo dosegle. Nujno smo se hotele uvrstiti na mesto, ki pomeni kvalifikacijo za ligo prvakov. Prav tako pa je bil naš cilj, da se uvrstimo v finale avstrijskega pokala. To nam je vse uspelo. Seveda je bil poraz v finalni tekmi boleč, ker smo bile zelo blizu zmage. Če bi dosegle več, bi to bilo nekaj lepega, nekaj, česar nikakor nismo pričakovale. Nasprotnice iz St. Pöltna, ki so v zadnjih sedmih letih v Avstriji vedno zmagale državno prvenstvo in pokal, tokrat niso bile tako močne kakor leta poprej. Nismo pa razočarane, temveč zelo ponosne na našo sezono, ki smo jo letos odigrale. Mislim, da bo naslednje leto tekmovanje na vrhu v prvi avstrijski ligi bolj napeto in St. Pölten ne bo imel tako lahke igre. V letošnjem letu smo imele veliko poškodovanih igralk, zato smo imeli res mlado ekipo, deloma pa so igrale tudi že igralke iz akademije, ki so stare šele 15 let.

»Dosegle smo vse cilje.« Anna Malle

O letošnji Europeadi na Koroškem

Smo ekipa, sestavljena z vseh vetrov. Ne poznamo se še tako dobro. Pomembno bo, da se bomo na igrišču dobro ujele. Radovedna sem že, kako dobre bodo naše nasprotnice, tega še sploh ne morem oceniti. Na vsak način bo to zanimiv turnir in zelo sem vesela, da poteka na Koroškem in ne kje drugje. Veselim se že na začetek Europeade in upam, da pride veliko gledalk in gledalcev, in to ob lepem vremenu.

Christof Keuschnig, selektor ženske ekipe Team Koroška

O letošnji Europeadi na Koroškem

Alena Wieser me je vprašala, če bi bil pripravljen sodelovati pri tem veledogodku, ko sem prenehal trenirati žensko ekipo v Šentjakobu. Večino deklet sva z Aleno že poznala. Vse smo nato povabili na skupno srečanje, jim vse predstavili in jih navdušili za Europeado. Ekipa se je skozi ta tri leta zelo spremenila. Ni bilo tako enostavno, nekaj igralk je poškodovanih, nekatere so nehale igrati nogomet. Mislim da je naša ekipa tehnično zelo dobra in vse so motivirane za Europeado. Imamo sedaj še dve enoti, v katerih se bo ekipa še dobro spoznala. Naš cilj je, da se uvrstimo v finale. Žal je odpovedalo nekaj ženskih ekip, to je škoda. S tem pa se je povečala verjetnost, da smo na koncu sami v finalu. Naše nasprotnice poznam iz posnetkov zadnje Europeade na Južnem Tirolskem in izhajam iz tega, da so nasprotnice zelo močne.