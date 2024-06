Europeada je nogometno evropsko prvenstvo avtohtonih manjšin. Ni pa zgolj nogometni turnir, saj je cilj enotedenskega turnirja spodbujanje raznolikosti, kulturne izmenjave in povezovanja med manjšinami v Evropi. Znano je že, kdo bo letos zastopal koroške Slovenke in Slovence na Europeadi od 28. 6. do 7. 7. v Schleswig-Holsteinu in na Danskem.

Marijan Smid (53), selektor moške ekipe Team Koroška: Pred Europeado imamo še štiri treninge z našo ekipo. Pri teh bomo v prvi vrsti gledali, da se igralci med seboj spoznajo na igrišču, vadili pa bomo tudi prekinitve, ker mislim, da so v modernem nogometu in pri takem tekmovanju ključne. Zelo pomembno pa bo, da postanemo kot ekipa in vsi, ki bodo šli z nami, prava klapa. Ustvariti moramo dobro harmonijo, ker brez te nikakor ne bomo uspešni.

Christof Keuschnig (37), selektor ženske ekipe Team Koroška: Od aprila z našimi reprezentantkami treniramo vsak drugi ponedeljek. Sedaj, ko se je končala sezona, pa bodo treningi vsak teden. Zadnji teden pred Europeado pa bomo potem imeli še nekaj enot več. Priprave potekajo dobro, naše igralke vedo, da gremo na Europeado, da branijo naslov prvakinj, ki so ga osvojile pred dvema letoma na domačih tleh.

Kader moške ekipe: Paul ČERTOV (17) iz Borovelj

Jaka DOVJAK (28) iz Sel

Daniel GALLOB (21) iz Ledenic

Julian HOBEL (29) iz Bilčovsa

Samuel HOFFMANN (22) iz Šmihela

Fabijan-Rio IGERC (21) iz Male vasi

Nicola MAK (22) iz Sel

Mathias MÜLLER (25) iz Male vasi

Marjan OGRIS-MARTIČ (19) iz Borovelj

Jan OGRIS-MARTIČ (19) iz Bilčovsa

Filip ORAŽE (31) iz Sel

Marcel REICHMANN (35) iz Šentilja

Marcel REPNIK (23) iz Šentprimoža

Simon RUSTIA (27) iz Celovca

Roman SADNEK (26) iz Celovca

David SMRTNIK (26) iz Obirskega

Miran SMRTNIK (16) iz Obirskega

Toni SMRTNIK (36) iz Obirskega

Niklas TRAVNIK (25) iz Sel

Dorian URANK (27) iz Encelne vasi

Florian VERDEL (24) iz Galicije Kader ženske ekipe: Celine ARTHOFER (25) iz Kotmare vasi

Samira GRATZ (24) iz Celovca

Lisa GREIBL (24) iz Šentjakoba v R.

Carina JESSENITSCHNIG (31) iz Beljaka

Lena KRAUTZER (27) iz Šentjakoba v R.

Leonie LACKNER (27) iz Celovca

Alissa LAMZARI (24) iz Šentvida ob G.

Hannah MADRIAN (23) iz Celovca

Julia MAK (24) iz Borovelj

Anna MALLE (27) iz Borovelj

Bianca OBERRAUNER (27) iz Celovca

Franziska ORAŽE (22) iz Celovca

Romina PICEJ (31) iz Pliberka

Pia PICEJ (18) iz Škocjana

Fabiana TREVISAN (22) iz Beljaka

Maddalena TREVISAN (27) iz Beljaka

Alena WIESER (32) iz Bilčovsa

Europeada v številkah

2008 je bila prva Europeada v Švici. Gostitelji so bili Retoromani.

2012 je prvič sodelovala na Europeadi tudi slovenska manjšina. Koroški Slovenci so osvojili četrto mesto.

2022 je Europeada potekala na Koroškem. Prvič je tedaj nastopila tudi ženska ekipa Team Koroška, ki je osvojila naslov prvakinj, moški pa so postali drugi.

1301 km daleč se bo peljal Team Koroška na Europeado. Odpotovali bodo v petek, 28. junija, z dvonadstropnim avtobusom podjetja Juwan.

18 ur (približno) bo trajala vožnja po navedbah Franza Juwana. Iz Celovca bosta vozila brata Franz in Martin Juwan.

24 je število evropskih manjšin, ki sodelujejo letos na Europeadi.

24 je moških ekip.

9 je ženskih ekip.

4 manjšine so gostiteljice Europeade. To so danska manjšina v Nemčiji, Sinti in Roma, nemška manjšina na Danskem in frizijska manjšina.