Zaradi različnih razlogov so nekatere ekipe morale odpovedati udeležbo na Europeadi. Pri moških bo ena skupina manj. Ženskih ekip pa bo štiri namesto sedem. Zato so v Celovcu minuli ponedeljek na novo žrebali skupine.

Na letošnji Europeadi bo sodelovalo manj ekip kot sprva načrtovano. Zato se je Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN) skupaj z lokalnimi organizatorji odločila, da opravi nov žreb skupin. Igralo se bo v petih skupinah, štiri ekipe za moški turnir in ena skupina s štirimi ekipami za ženski turnir. Na ponedeljkovem žrebu, ki so ga v živo prenašali na Facebook strani Europeade, sta podpredsednica FUEN Angelika Mlinar in Marko Loibnegger, predsednik društva Europeada in generalni sekretar Slovenske športne zveze na Koroškem, opravila žreb štirih razvrstitvenih skupin.

Štiri ženske ekipe – Južne Tirolke, ekipa TEAM Koroška/Kärnten, Ladinke v Italiji in Retoromanke v Švici – se bodo srečale v skupini W.

»Zelo se veselimo, da vas bomo lahko vse pozdravili na Koroškem,« je po žrebu povedal Marko Loibnegger. Angelika Mlinar je v imenu FUEN ekipam zaželela veliko sreče in fair playa, organizatorjem pa zelo uspešno prireditev.

Europeada 2022 bo na Koroškem od 25. junija do 3. julija 2022.