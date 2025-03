Volilna skupnost Bistrica v Rožu in Enotni listi v Bilčovsu in Selah vabijo v nedeljo, 30. marca, na avtobusni izlet na tekmovanja svetovnega pokala v smučarski poletih v Planici. Prevoz je brezplačen, stroške prevzamejo organizatorji, udeležencem izleta pa je treba plačati le vstopnico v višini 35 evrov. Otroci in mladina do 14 let starosti imajo v nedeljo brezplačen vstop.