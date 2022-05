Nov odmeven uspeh slovenskega šaha na Koroškem: moštvo Slovenske športne zveze/Posojilnica Bank je na nedeljskem koroškem pokalnem prvenstvu v pospešenem šahu (Aktiv Cup 2022) v Velikovcu še drugič v zgodovini kluba osvojila lovoriko deželnih pokalnih prvakov. Prvič je slovenskim šahistom uspel takšen podvig leta 2019.

Koroški pokalni prvaki 2022 so tokrat nastopili v postavi Blaž Kosmač, Matjaž Šlibar, Metod Logar in Arnold Hattenberger.

V boju z najmočnejšimi ekipami na Koroškem so slavili pet zmag (šest krogov po švicarskem sistemu), zmago pa si je ekipa Slovenske športne zveze zagotovila prav v zadnjem krogu z visoko zmago 3,5:0,5 proti Šentvidu. Premoč slovenskih šahistov pa so morali priznati tudi še prva in druga ekipa celovške Pošte, Feffernitz in Nussdorf-Debant.

Z 10 ekipnimi točkami je moštvo Slovenske športne zveze/Posojilnica Bank zbralo največ točk od vseh 36 nastopajočih moštev, s po devetimi osvojenimi točkami pa so sledili ASKÖ Admira Beljak (kot viceprvak), Bistrica/Dravska dolina, ASVÖ Šentvid in Trg.

Na tekmovanju so nastopili tudi vsi ostali v Slovensko športno zvezo včlanjeni šahovski klubi na Koroškem. Ekipa Bekštanja (s Seppijem Gallobom) je zasedla 13. mesto, šahovski klub Zugzwang Otoče (Živkovič, Rulitz, Topolovec, Selan idr.) pa je nastopil s kar tremi ekipami, ki so na koncu zasedle 25., 27. in 33. mesto. Moštvo iz Sveč, ki bo v prihodnji sezoni igralo v koroški ligi, je osvojilo 16. mesto.

Letošnjo pokalno tekmovanje je bilo v okviru 75. obletnice Koroške šahovske zveze.