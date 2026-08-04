Eden je prišel iz akademije, drugi je šel v regionalno ligo

V Borovlje pa je iz akademije WAC prestopil nekdanji vratar avstrijske reprezentance U15 in U16, sedemnajstletni Moritz Doujak. »Nisem več hotel igrati za WAC, ker mi niso dali priložnosti, da bi se dokazal. Bil sem tudi na poskusnem treningu v Nemčiji pri SV Waldhof Mannheim, kjer sem opravil štiri treninge z U19 tretjeligašem. Na žalost me niso sprejeli. Odbornik ATUS Borovlje je dober prijatelj družine in sem preko njega našel pot v Borovlje. Tukaj mi je zelo všeč, saj lahko igram s prijatelji in nimam daleč do igrišča,« pravi mladi vratar, ki je z avstrijsko reprezentanco zmagal na prestižnem U15 turnirju »Torneo delle Nazioni«.

