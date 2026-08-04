Eden je prišel iz akademije, drugi je šel v regionalno ligo

V svoji nogometni karieri je naredil naslednji korak in po osmih sezonah v koroški ligi prestopil v Pliberk, ki letos igra v regionalni ligi. V petek, 24. julija, je tudi stal v prvi enajsterici v prvem krogu avstrijskega pokala, kjer so na tujem igrali proti ekipi iz Traiskirchna. Tekmo so izgubili z 0:4. Za Verdela odločitev za prestop v Pliberk ni bila lahka, saj je dolga leta igral za Borovlje. Kljub temu se je želel preizkusiti v novem izzivu in zaigrati v regionalni ligi. Osebno si želi športno napredovati, s pliberško ekipo pa je glavni cilj obstanek v regionalni ligi.
V Borovlje pa je iz akademije WAC prestopil nekdanji vratar avstrijske reprezentance U15 in U16, sedemnajstletni Moritz Doujak. »Nisem več hotel igrati za WAC, ker mi niso dali priložnosti, da bi se dokazal. Bil sem tudi na poskusnem treningu v Nemčiji pri SV Waldhof Mannheim, kjer sem opravil štiri treninge z U19 tretjeligašem. Na žalost me niso sprejeli. Odbornik ATUS Borovlje je dober prijatelj družine in sem preko njega našel pot v Borovlje. Tukaj mi je zelo všeč, saj lahko igram s prijatelji in nimam daleč do igrišča,« pravi mladi vratar, ki je z avstrijsko reprezentanco zmagal na prestižnem U15 turnirju »Torneo delle Nazioni«.
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