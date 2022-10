V celoti v nemščini napisano vabilo nogometnega društva v Železni Kapli je sprožilo veliko ogorčenje. To ni bilo prvič, da so v zadnjih letih na tak način prezrli slovenščino. Obljubljajo, da se kaj takega ne bo več zgodilo.

Ogorčenje je bilo veliko, ko so pred več kot tednom dni prejeli navijači in navijačice po pošti vabilo nogometnega društva v Železni Kapli, ki je bilo v celoti napisano v nemščini. »Od dvojezičnega napisa na našem stadionu oz. dvojezičnega imena društva smo še daleč proč, toda vsaj vse, kar se v javnosti objavi, bi lahko bilo dvojezično. To bi bil vsaj en majhen znak,« je v pogovoru pojasnil kapetan Kapelčanov Toni Smrtnik in dodal, da so bila že pred leti vabila dvojezična in tak tudi javni nastop društva. Pred lanskoletno sejo odbora so se slovensko govoreči nogometaši že razburjali zaradi enojezičnosti. Prejšnji teden pa je spet prišlo do ponovnega preziranja. Zato so se slovensko govoreči nogometaši zmenili skupaj z navijači in navijačicami, da bodo odslej po domačih tekmah šli takoj domov. To so storili že pri domačih tekmah proti Metlovi minuli petek in proti Bad St. Leonhardu v nedeljo. Podpredsednik kapelškega nogometnega društva Zdravko Smrtnik je v pogovoru pojasnil, da so se v društvu že leta 2016 zmenili, da bo javni nastop dvojezičen in dodaja, da se take stvari ne smejo več ponoviti. Član predsedstva Manfred Maloveršnik je v pogovoru razložil, da se je navijačem in navijačicam že opravičil in obljubil, da bo odslej naprej vse dvojezično. Povedal je, da si bodo odslej vse stvari pred objavo natančno ogledali in da se kaj takega ne bo zgodilo več.