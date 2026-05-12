Družina Waldhauser: Tri generacije in nešteto uspehov v kegljanju

Družina Waldhauser že vrsto let dokazuje, da njihovi uspehi niso naključje, temveč rezultat predanosti, trdega dela in ljubezni do športnega kegljanja. Temelje je postavil stric mladih zmagovalcev Daniel Waldhauser, ki je že kot najstnik dosegal vrhunske rezultate in leta 2002 postavil avstrijski mladinski rekord s 1009 podrtimi keglji. Posebno zgodbo predstavlja njegova mama Josefine, ki se je s kegljanjem začela ukvarjati šele pri 44 letih, a je kljub temu dosegla vrhunske uspehe. Postala je večkratna koroška prvakinja, med drugim tudi evropska prvakinja v športu gluhih leta 2023. Pomembno vlogo ima tudi Michaela, mama Rafaela in Davida, ki je pred tremi leti začela svojo športno pot in že osvojila naslov koroške prvakinje. Rafael in David pa sodita med najperspektivnejše mlade kegljače in bosta konec maja na evropskem prvenstvu na Tirolskem. Rafael pa bo ostal malo dlje na Tirolskem, ker bo nastopil tudi na svetovnem prvenstvu.