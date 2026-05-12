Družina Waldhauser: Tri generacije in nešteto uspehov v kegljanju

12.5.2026 Štalenska gora Magdalensberg Simon Rustia
Rafael in David Waldhauser sta zopet opozorila nase. Rafael je v starostni skupini postal avstrijski podprvak, mlajši brat David pa v starostni skupini do 15 let avstrijski prvak. Na brata pa sedaj čaka konec meseca že evropsko prvenstvo.
Družina Waldhauser je tesno povezana s kegljanjem. Z leve: Josefine, Daniel, Rafael, Michaela in David.

Družina Waldhau­ser je tesno povezana s športnim kegljanjem, kar se odraža tudi v uspehih mlajše generacije. Rafael in David sta to potrdila na državnem prvenstvu za mlajše kategorije v Innsbrucku. Šestnajstlet­ni Rafael je v kategoriji do 19 let podrl 594 kegljev in osvojil drugo mesto. Za zmagovalcem je zaostal za sedem kegljev, medtem ko je bila razlika do tretjeuvrščenega precej večja. Njegov klubski kolega Sandro Winter je tekmovanje zaključil na osmem mestu. V kategoriji do 15 let je nastopil Rafaelov mlajši brat David, ki je s 601 podrtim kegljem dosegel prvo mesto. S tem rezultatom je postavil osebni rekord in imel opazno prednost pred drugouvrščenim tekmovalcem.

Rafael Waldhauser (levo) je postal avstrijski podprvak v kegljanju. Mlajši brat David pa je postal avstrijski prvak.

Družina Waldhauser že vrsto let dokazuje, da njihovi uspehi niso naključje, temveč rezultat predanosti, trdega dela in ljubezni do športnega kegljanja. Temelje je postavil stric mladih zmagovalcev Daniel Waldhauser, ki je že kot najstnik dosegal vrhunske rezultate in leta 2002 postavil avstrijski mladinski rekord s 1009 podrtimi keglji. Posebno zgodbo predstavlja njegova mama Josefine, ki se je s kegljanjem začela ukvarjati šele pri 44 letih, a je kljub temu dosegla vrhunske uspehe. Postala je večkratna koroška prvakinja, med drugim tudi evropska prvakinja v športu gluhih leta 2023. Pomembno vlogo ima tudi Michaela, mama Rafaela in Davida, ki je pred tremi leti začela svojo športno pot in že osvojila naslov koroške prvakinje. Rafael in David pa sodita med najperspektivnejše mlade kegljače in bosta konec maja na evropskem prvenstvu na Tirolskem. Rafael pa bo ostal malo dlje na Tirolskem, ker bo nastopil tudi na svetovnem prvenstvu. 

