Borovlje Poletje, želja po oddihu in gibanju v naravi, kolesarjenje v prosti naravi, obenem pa korona z mnogimi omejitvami, mednje sodi tudi pomanjkanje primernih koles. Kdo ne pozna teh zapletov? Kako se jim naglo in brez večjih stroškov izogniti?

Ena od rešitev je izposoja koles. In prav njej se je zapisalo društvo e-bike mobil, ki so ga skupaj s sponzorskim partnerjem bike paradise pred nedavnim ustanovili Marjan Verdel (predsednik), Oliver Härle (podpredsednik), Klaus Müller (blagajnik) in Roman Verdel (tajnik). Sedež društva je pri Cingelcu na Trati, samo lučaj stran od mednarodne obdrav­ske kolesarske poti (R4), ki vodi skozi štiri države. Pot se začne v Italiji pri Innichenu/San Candido in pelje preko Toblaškega polja na Južnem Tirol­skem, kjer je izvir Drave. Na avstrijskih tleh vodi skozi Vzhodno Tirolsko, kjer pri Koroških vratih doseže Koroško. Od tam je speljana skozi Špital in Beljak ter mimo Borovelj in Trate vse do Labota, kjer se nagne na slovensko stran in skozi Maribor vodi vse do hrvaškega Osijeka. Tam se Drava, ta `svoja frava´, izliva v Savo.

Namen društva je izposoja koles, pretežno takih na elekrični pogon (e-kolesa, e-bike), seveda pa tudi tistih na pogon z lastno močjo. Vsa kolesa so visokokakovostna in v brezhibnem stanju. Veliko pozornost namenja društvo varnosti in obvladanju kolesa, zato ima tudi svoj testni in učni center za vožnjo s kolesi, predvsem s kolesi na električni pogon. V ponudbi društva pa so tudi strokovno vodeni tečaji downhill za vožnjo po strmem in zahtevnem pobočju.

Cingelc je idealna izhodiščna točka za prijetne kolesarske izlete in zahtevne vzpone in podvige. Vse to brez daljših voženj po prometnicah in cestah. Do obdravske kolesarske poti R4 je samo skok, če pa koga mikajo gore in hribi ter vasi in zaselki na Rutah, Žingarci ali v Karavankah, bo prav tako kolesaril večji del poti stran od cest in avtomobilskih izpušnih plinov. Na razpolago so kolesa za treking, gorska kolesa, e-kolesa in tudi športna fully.

Kolesa lahko rezervirate pod tel. štev. 0043 664 999 26085 (Marjan Verdel), možna pa je tudi sprotna izposoja. Pod isto številko se lahko najavite za tečaje, ki jih društvo nudi. Izposoja je možna od ponedeljka do sobote med 8.00 in 11.00 ter med 15.00 in 19.00 uro ali pa po dogovoru.