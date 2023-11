V soboto se je na društvenem prvenstvu DSG Sele v namiznem tenisu zbralo rekordno število igralk in igralcev.

41 oseb se je zbralo v farnem domu, kjer so bile za igranje postavljene tri mize. Tekmovalo se je v štirih skupinah. Največja udeležba je bila v splošni kategoriji pri moških, kjer je sodelovalo 22 igralcev. V najmlajši kategoriji sta naslov prvaka osvojila pri šolarjih Miro Oraže, pri šolarkah pa Sanja Oraže. Pri mladincih je društveno konurenco premagal Samuel Oraže. V splošni kategoriji žensk je prvakinja postala Darja Čertov, pri moških pa je svoj 14. naslov društvenega prvaka osvojil Mirko Oraže, ki je vse tekme odločil zase s 3:0.

Načrti o nastopanju v prvenstvu

V kategoriji šolarjev in šolark je sodelovalo osem mladih.

Prvo društveno prvenstvo je v Selah potekalo leta 1970 in tudi tedaj je bil prvak Mirko Oraže. Namizni tenis ima v Selah bogato tradicijo. Tako je društvo DSG Sele v sezoni 1987/88 osvojilo naslov v drugi avstrijski ligi. Zaradi športno-političnih problemov pa podvig v najvišjo avstrijsko ligo tedaj ni bil možen. V zadnjiih 25 letih so selski loparji mirovali. Toda to naj bi se že kmalu spremenilo, saj imajo v društvu cilj že naslednje leto nastopati spet v rednem koroškem prvenstvu.