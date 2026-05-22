Darja Čertov napoveduje izide nogometnih tekem

Darja Čertov (30) iz Sel je minuli petek že tretjič osvojila naslov društvene prvakinje DSG Sele v namiznem tenisu. »Pravzaprav nisem načrtovala sodelovati na društvenem prvenstvu, a me je Barbara Oraže le še pregovorila. Že dve leti nisem imela v rokah namiznoteniškega loparja,« nam je povedala Darja Čertov, ki je namizni tenis začela igrati doma in poudarja, da ni nikoli igrala v društvu. »Doma smo vedno imeli namiznoteniško mizo in za veliko noč smo vedno igrali s sorodniki, ki so prišli na obisk,« pravi Darja Čertov.