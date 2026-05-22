Darja Čertov napoveduje izide nogometnih tekem

Darja Čertov (30) iz Sel je minuli petek že tretjič osvojila naslov društvene prvakinje DSG Sele v namiznem tenisu. »Pravzaprav nisem načrtovala sodelovati na društvenem prvenstvu, a me je Barbara Oraže le še pregovorila. Že dve leti nisem imela v rokah namiznoteniškega loparja,« nam je povedala Darja Čertov, ki je namizni tenis začela igrati doma in poudarja, da ni nikoli igrala v društvu. »Doma smo vedno imeli namiznoteniško mizo in za veliko noč smo vedno igrali s sorodniki, ki so prišli na obisk,« pravi Darja Čertov.
Na vprašanje, kako je bilo zanjo po dveh letih igrati zopet namizni tenis, je odgovorila, da je bilo zanjo sprva malo nenavadno, a je sčasoma spet šlo in je napovedala: »Naslednje leto, če bom imela čas, bom spet sodelovala in poskusila četrtič osvojiti naslov društvene prvakinje.«
Na društvenem prvenstvu v namiznem tenisu so jo tudi prosili, da bi pomagala v kantini pri nogometnem derbiju proti DSG Borovljami, ki je bilo v nedeljo, 17. maja v Selah. »Že dolgo nisem bila na kakšni tekmi Sel. Prej sem vedno spet šla s starejšim bratom Matejem. Zdaj, ko sem spet v Selah, pa bom spet večkrat šla na domače tekme,« pravi Darja Čertov.
Derbi med DSG Sele in DSG Borovlje se je končal neoodločeno brez zadetkov. Najboljšo priložnost tekme je imel tik prek koncem tekme za Selane Dorian Urank, njegov strel pa je tik pred črto še ubranil nasprotni branilec.
Prvič na klopi DSG Borovlje je bil Darko Djukić, nekdanji trener DSG Sele. Na vprašanje, kako je zasledovala derbi med Selami in Borovljami, je Darja Čertov odgovorila: »Ves čas nisem mogla gledati tekme, predvsem na začetku tekme in potem po polčasu. Ampak večino tekme sem lahko gledala.« Tekme naslednjega kroga, kot pravi, napoveduje po občutku.
Na tujem je vedno teže igrati. Kot Selanka moram navijati za našo ekipo, v kateri igrata tudi bratranec in sestričnin sin.
Ta teden sem videla derbi proti Borovljam. V zadnjem krogu imajo Selani derbi v Bilčovsu. Naslednjo tekmo bo Bilčovs, mislim, igral neodločeno proti Golovici.
Slovenski atletski klub ima prednost domačega terena in bo zato, mislim, celovški derbi proti KAC odločil tesno zase.
