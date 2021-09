Ekipa SK Zadruga Aich/Dob je minuli teden na pripravljalnem turnirju, tako imenovanem Kranj Cup 2021 osvojla dobro drugo mesto. Varovanci Zvonka Nikoliča iz Srbije, ki je po presenetljivem in nepričakovanem odhodu trenerja Ratka Periša postal novi trener, so pri preizkušnji za novo sezono premagali ekipi iz Krke in Kranja z 2:1. Proti ekipi iz Kamnika pa so Dobljani utrpeli poraz z 0:3.