Čeprav se je Dominik Čertov na prvem mednarodnem tekmovanju z avstrijsko ekipo uvrstil na zadnje mesto, je bila to neprecenljiva izkušnja. Opazil je, da tudi profesionalci in profesionalke z vsega sveta delajo na enak način kot on, kar mu dokazuje, da je na pravi poti. To je zanj velika motivacija, saj je videl, kaj vse se lahko doseže z vztrajnim delom.

Dominik Čertov je minulo soboto v švicarskem Lausannu nastopal na tekmovanju »STREET WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP«, ki ga je v tej obliki prvič priredila mednarodna zveza olimpijskega dviganja uteži IWF. Na prvem tovrstnem tekmovanju so nastopali v dvojicah, sestavljenih iz dvigovalke in dvigovalca. Med sodelujočimi je bil med drugim tudi olimpijski zmagovalec in nosilec svetovnega rekorda v potegu. Za Avstrijo je na tekmovanju nastopil Dominik Četrov skupaj z Bernadette Werle. Na prvi preizkušnji na mednarodnih tleh je nadarjeni Selan dokazal svojo dobro formo in tekmovanje končal z osebnim rekordom. Skupno je na tekmovalni popoldan premaknil 301 kg – to je bil prvi rekord, s katerim se je približal normi za vstop v državni kader, ki znaša 309 kg. Pri nalogu s sunkom je imel težave pri drugem poskusu. Nekako ni imel več moči, je v pogovoru razložil Dominik. Potem pa sta s trenerjem sklenila, da bosta v zadnjem poskusu šla na nov osebni rekord, kar je v njem ponovno vnelo motivacijo. In res mu je uspelo obvladati 166 kg, pri potegu pa je premaknil 135 kg. Dan po tekmovanju je bila na sporedu še delavnica, kjer so zainteresirane osebe dobile nasvete od nastopajočijh tekmovalk in tekmovalcev. 14. maja čaka Dominika naslednje tekmovanje v najvišji avstrijski ligi. S svojo ekipo AKH Vösendorf se bo v Nižji Avstriji pomeril z ekipo s Tirolskega.