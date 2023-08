V četrtem krogu podlige vzhod, ki je potekal v torek, 15. 8, sta se spopadli ekipi Sel in Železne Kaple. Za zadetke Selanov sta poskrbela domačina Niklas Travnik in Nicola Mak, za Kaplčane pa je bil uspešen Adrian Koraschnigg. Nogometni derbi v Selah so si med drugim ogledali tudi udeleženci in udeleženke Poletnega kampusa, ki ta teden poteka na Rebrci.