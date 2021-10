Sestri Romana in Marina Zablatnik že vrsto let uspešno nastopata na plavalnih tekmovanjih in redno prinašata domov kolajne. Teh se je v zadnjih letih nabralo kar precej. Vsega skupaj se jih je nabralo več kot sto, ponosno pravi Romana.

Romana in Marina Zablatnik sta minuli konec tedna uspešno sodelovali na deželnem prvenstvu v Gornji Avstriji. Atlet Gerald Golautschnig in atletinji Romana in Marina Zablatnik društva BSG Klagenfurt/SV Wörthersee Special Competitive Swimmer so sodelovali kot gostje za skupni seštevek avstrijskega pokala. Po mnenju Romane Zablatnik je tekmovanje potekalo zelo dobro in je zadovoljna s svojimi rezultati, tako pravi v pogovoru za Novice. Dodala je, da je plavala osebni rekord v dveh plavalnih panogah. Sestri sta se vrnili v Galicijo s štirimi medaljami, z dvema zlatima, eno srebrno in eno bronasto. Naslednje tekmovanje, na katerega se že intenzivno pripravljata, je državno prvenstvo, ki bo novembra na Dunaju. Sestri trenirata trenutno redno med tednom enkrat v Šentvidu in dvakrat v Beljaku, ob koncih tedna pa na Ravnah.