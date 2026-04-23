Do nogometa je prišel preko očeta Marijana, ki je tudi igral nogomet. »Igral sem tudi hokej in dve leti skakal pri športnem društvu Zahomc. Bilo mi je všeč. Ker pa je brat Julijan tudi skakal, sem jaz hotel kaj drugega, zato sem se odločil za nogomet. Z bratom pa še zdaj rada igrava tenis,« pravi Dejan, ki je začel svojo nogometno pot pri Baškem jezeru in preko Rožeka, SAK, Austrie Celovec, WAC prišel k ekipi iz Lendorfa, ki igra v koroški ligi. Od letošnje sezone na­prej pa kot kooperacijski igralec igra tudi za DSG Sele. Za slednjo ekipo mu je uspelo dati v nedeljo, 19. 4., svoj prvi prvenstveni gol. V 59. minuti je proti ekipi iz Arriacha na stadionu pod Košuto dal gol za 3:1, kar je hkrati tudi končni izid tekme. »Dolgo sem čakal na svoj prvi gol, to pa je bil šele začetek. Po golu sem se zelo veselil in ga hotel praznovati s celo ekipo,« pove Dejan Smid, ki od tega semestra obiskuje športno gimnazijo BORG v Celovcu. Njegov velik cilj pa je Europeada leta 2028. »Leta 2024 sem bil že zraven in spoznal, kako posebna je. Moj cilj je še naprej trdo delati in biti del ekipe pri Europeadi 2028 in potem tam tudi zmagati,« pravi Smid.

