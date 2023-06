Iniciativ Angola vabi vse do 18. junija, da skupaj s prijatelji tečete, kolesarite ali plavate, pri čemer za vsak prevožen kilometer darujete 1 €. Darove zbirajo preko bančnega računa društva: AT06 3910 0000 1421 3581. Polovico zbranih sredstev bodo namenili don Boskovim sestram za pomoč dekletom v stiski v Angoli, drugo polovico pa svetovalnici WIFF, ki podpira ženske in družine v okraju Velikovec. Iniciativ Angola se veseli vsake prijave, podpore in slik, ki bodo objavljene na socialnih kanalih.