SK Zadruga Aich/Dob, lanski avstrijski odbojkarski podprvak, je v nedeljo v prvi tekmi v novi sezoni v srednjeevropski ligi Mevza gostoval pri ekipi UVC iz Gradca. Dobljani so se uspešno maščevali za poraz v lanski finalni seriji zvezne odbojkar­ske lige AVL. Gostitelje iz Gradca so varovanci novega trenerja Dobljanov Zvonka Nikolića prepričljivo premagali s 3:0 (25-15, 25-19, 25-18) v nizih. O prvi tekmi, o vzdušju v ekipi in o letošnjih ciljih smo se pogovorili s športnim direktorjem Dobljanov Martinom Micheujem.

Kako je z vašega vidika potekala tekma v nedeljo?

Martin Micheu: Tekma je bila za letošnje prvo prvenstveno tekmo solidna, ni pa bila še perfektna.

Veliko stvari lahko še izboljšamo in še zdaleč nismo dosegli najboljše forme, manjka vsaj četrtina. Imamo veliko potenciala in ne bi preveč precenjeval te zmage, čeprav je bila jasna. Gradec ni igral v kompletni postavi, nekaj igralcev je manjkalo. Ampak konec koncev je to bil dober začetek v novo sezono.

Omenili ste, da nastop še ni bil perfekten. Kaj še manjka?

V vseh elementih se lahko še izboljšamo. Predvsem v servisu in sprejemu je še veliko potenciala. V napadu smo bili nevarni in še kar dobro igrali. To je bil eden izmed redkih elementov, ki je bil na dobrem nivoju.

Ampak v vseh drugih je še veliko zraka navzgor. Pozitivno pa je bilo vzdušje v ekipi, da smo se končno spet borili. Ekipa dobro deluje skupaj. Če ostanejo vsi zdravi, je še marsikaj možno.

Na začetku sezone je prišlo do spremembe na trenerski klopi. Kako bi ocenili dosedanje delo novega trenerja Zvonka Nikolića?

Rekel bi, da je potreboval nekoliko časa, da je razumel sistem Aich/Dob in kako tukaj poteka delo. Ampak v nekaj tednih se je dobro vživel in zelo ambiciozno izvaja svoje delo. Je pa težko dajati ocene po eni sami tekmi. Po božiču bomo naredili bilanco in potem bomo videli, pri čem smo. Do sedaj pa sem z dosedanjim delom zelo zadovoljen.

Ekipo vidite vsak dan in se z njo tudi veliko pogovarjate. Kakšno je vzdušje trenutno v ekipi?

Mislim, da imamo dobro vzdušje v ekipi. Novi igralci so se dobro ujeli s starimi igralci. Da je vzdušje med igralci zelo dobro, je pa tudi vedno povezano z uspehi in neuspehi. Ekipa se trenutno dobro razume in mislim, da nam je uspelo sestaviti dobro ekipo.

Cilj letošnje sezone pa je?

Letošnji glavni cilj je, da bomo aprila spet avstrijski prvak. Naslov prvaka mora spet nazaj v Dob. To je naš glavni cilj in temu bomo podredili vse.