Dijaki Slovenske gimnazije avstrijski podprvaki

Jaka Hribar (16)

Gluhi Les Lauchenholz

Košarko igram, odkar sem majhen, od kdaj, ne vem več točno. Pri društvu KOŠ sem začel trenirati z desetimi leti. Avstrijsko prvenstvo se je za nas začelo zelo dobro, proti vsaki ekipi smo zelo dobro igrali. Tekme smo jasno odločili zase do finala. V finalu pa nas je čakala zelo napeta tekma. V finalu smo tudi začasno vodili z devetimi točkami. Ampak na koncu nam je zmanjkalo moči in nismo zmogli igrati svoje igre do konca, tako da smo na koncu žal izgubili za tri točke v podaljških. Vožnja nazaj z vlakom je bila malo žalostna. Bili smo zelo utrujeni, zato smo tudi spali v vlaku. Obiskujem četrti razred, zato naslednje leto ne bom več smel tekmovati na tem tekmovanju.