Dijaki Slovenske gimnazije avstrijski podprvaki

Najlepše zgodbe piše življenje, najbolj napete pa šport. To je nazadnje potrdilo avstrijsko košarkarsko prvenstvo nižjih stopenj. Kot koroški šolski prvak se je Slovenska gimnazija uvrstila na tekmovanje najboljših nižjih šolskih stopenj Avstrije.
»V torek smo se ob devetih z vlakom odpeljali v Salzburg, ob treh pa smo igrali že prvo tekmo,« pravi Štefan Hribar, ki je skupaj z Matejem Podgornikom Milosavljevičem spremljal ekipo Slovenske gimnazije. Ekipo so sestavljali Matija Lampichler, Maj Pan, Niko Rezen, Gabriel Sabotnik, David Babić, Jani, Jaka in Matija Hribar, Pietro Marko in David Dujmović.Vsega skupaj so v štirih dneh odigrali šest tekem. V polfinalu so prepričljivo premagali ekipo iz Spodnje Avstrije s 47:37. V finalu pa je na dijake Slovenske gimnazije čakala ekipa iz Gornje Avstrije, ki je na poti do finala premagala vsakega nasprotnika skoraj z 20 točkami razlike. Finalna tekma je bila do zadnje sekunde napeta, a zmagala je ekipa iz Gornje Avstrije. Po finalni tekmi pa so se dijaki SLOG v petek, 24. 4., zopet vrnili z vlakom nazaj. Na kolodvoru je avstrijske podprvake poleg staršev sprejela tudi ravnateljica Magdalena Kulnik.
Dijaki nižje stopnje Slovenske gimnazije pa bodo že kmalu imeli zopet možnost pokazati kaj znajo na košarkaškem igrišču. 7. maja bo namreč Slovenska gimnazija gostila koroško prvenstvo v tekmovanju tri na tri. Najboljša koroška ekipa pa se bo zatem zopet borila za naslov avstrijskega prvaka
Košarko igram, odkar sem majhen, od kdaj, ne vem več točno. Pri društvu KOŠ sem začel trenirati z desetimi leti. Avstrijsko prvenstvo se je za nas začelo zelo dobro, proti vsaki ekipi smo zelo dobro igrali. Tekme smo jasno odločili zase do finala. V finalu pa nas je čakala zelo napeta tekma. V finalu smo tudi začasno vodili z devetimi točkami. Ampak na koncu nam je zmanjkalo moči in nismo zmogli igrati svoje igre do konca, tako da smo na koncu žal izgubili za tri točke v podaljških. Vožnja nazaj z vlakom je bila malo žalostna. Bili smo zelo utrujeni, zato smo tudi spali v vlaku. Obiskujem četrti razred, zato naslednje leto ne bom več smel tekmovati na tem tekmovanju.
Zaradi svojih prijateljev sem z desetimi leti začel igrati košarko. Sodeloval sem pri turnirjih in ker mi je bilo tako všeč, sem ostal pri tem športu. Na avstrijskem prvenstvu smo vsak dan zelo dobro igrali. Pomembno pa je bilo tudi dobro vzdušje v ekipi. Kljub temu, da smo v finalu izgubil, smo ponosni na to, kar smo dosegli. Obiskujem tretji razred, tako da bom naslednje leto tudi lahko še igral in tam je cilj, da osvojimo naslov avstrijskega prvaka za Slovensko gimnazijo.
